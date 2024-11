Militarización en México: más de 300 tareas civiles entregadas a las Fuerzas Armadas

Ciudad de México. - La militarización ha sido una de las principales críticas a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Aunque la presidenta y la jefa de gobierno han negado que esto implique violaciones a derechos humanos, expertos y organizaciones señalan que el fenómeno no se limita a la seguridad pública, sino que abarca un abanico de atribuciones civiles, sumando más de 300 tareas en manos de las Fuerzas Armadas.

René Gerez López, investigador de la organización Causa en Común, explicó que la militarización no solo implica la estrategia de seguridad, sino una transformación del rol de las Fuerzas Armadas en el gobierno.

Les han entregado tareas civiles para las cuales no están capacitadas. Esto no solo incluye seguridad pública, sino proyectos de infraestructura, manejo de aduanas y control migratorio, actividades que representan también un gran presupuesto y un enorme poder”, destacó Gerez.

Entre las tareas más relevantes que se han delegado a las Fuerzas Armadas están:

Además, hay que mencionar que uno de los casos más sensibles fue la participación militar en el Instituto Nacional de Migración (INM). Un informe de la Universidad Iberoamericana señala que las políticas de control migratorio han generado una narrativa que trata a los migrantes como “enemigos externos”.

El estudio documenta el uso de armas no letales, como tasers, en detenciones de migrantes en situación irregular, algo incompatible con el derecho internacional que reconoce su vulnerabilidad y necesidad de protección. Además, se señala la presencia de armas de uso militar en operativos, lo que ha llevado a intimidaciones, sometimientos y abusos.

Aunque legalmente se presentó como una institución civil, la Guardia Nacional opera bajo un esquema militarizado, según lo señalado por especialistas. “Con la reforma constitucional que la transfirió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quedó claro que es una fuerza militar: sus elementos son soldados y cobran en la Sedena”, afirmó Gerez.

Sheinbaum, en sus primeros días como presidenta, reiteró: “No hay Estado de excepción ni violaciones a derechos humanos. Esto no es militarización”. Sin embargo, el investigador René Gerez subraya que este rechazo al término tiene raíces en su connotación negativa, asociada históricamente a corrupción y abuso de poder.

No quieren llamarlo militarización porque evoca episodios oscuros de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, el nivel de participación militar en tareas civiles no deja espacio para interpretaciones: estamos ante un fenómeno que no se había visto en décadas”, concluyó.