¿Por qué Claudia Sheinbaum no se ha mudado a Palacio Nacional, como AMLO?

Ciudad de México.- El exmandario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cambió muchas actividades presidenciales durante su Administración. Una de las más simbólicas fue mover su residencia oficial, ya que durante su sexenio, de 2018 a 2024, dejó su vivienda en la colonia Toriello Guerra, de la alcaldía Tlalpan para habitar el Palacio Nacional del Centro Histórico de la capital mexicana. Su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que haría lo mismo una vez que llegue al poder.

Luego de ser nombrada la presidenta electa de México, Sheinbaum Pardo declaró en una de sus conferencias que, al igual que AMLO, durante su sexenio vivirá en Palacio Nacional para así optimizar sus tareas como la jefa del Ejecutivo Federal mexicano. No obstante, a poco más de mes y medio de haber sido nombrada la primera mandataria de la nación, esto no ha ocurrido: ¿Por qué Claudia Sheinbaum no se ha mudado a Palacio Nacional, como López Obrador?

La presidenta Sheinbaum seguirá los pasos de AMLO y vivirá en Palacio Nacional. Foto: Facebook

¿Por qué Claudia Sheinbaum aún no vive en Palacio Nacional?

La primera presidenta de México sigue viviendo en un departamento rentado en la alcaldía Tlalpan debido a que aún no concluye su contrato actual con su arrendatario. En ocasiones anteriores, la misma Sheinbaum Pardo informó que se mudaría a Palacio Nacional, junto con su esposo Jesús María Tarriba, hasta que el tiempo de renta termine.

Claudia Sheinbaum se mudará a Palacio Nacional antes que concluya el 2024

El pasado 13 de noviembre del 2024, en su tradicional conferencia de prensa 'La Mañanera del Pueblo', realizada desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, la primera presidenta de México informó a los medios que "ya pronto (ella y su marido) nos vamos a mudar, todavía estamos allá en el departamento [ubicado al sur de la CDMX]. Antes de que termine el año nos mudaremos [a la Cuauhtémoc]".

Según la presidenta, debido a que su contrato termina en diciembre, en unas semanas iniciará la mudanza oficial al Palacio Nacional. No obstante, no ha compartido la fecha exacta.

¿En qué lugar de Palacio Nacional vivirá la presidenta?

Versiones señalan que el departamento en el que viviría la presidenta de México en Palacio Nacional tiene una dimensión de 300 metros cuadrados. Tiene dos habitaciones, un estudio, así como una sala-comedor y se encuentra separado de la parte histórica del inmueble.

