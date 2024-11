Hoy No Circula: Descubre si habrá Contingencia Ambiental para este viernes 22 de noviembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cuarto fin de semana de este mes de noviembre ha comenzado de manera oficial, lo que significa que muchas personas querrán salir de casa, ya sea para realizar actividades recreativas (como darse una escapada del bullicio de la ciudad) o para ir a la universidad y al trabajo; sin embargo, antes de que tomes las llaves de tu auto, es necesario que averigües cuáles serán las restricciones vehiculares para las próximas 24 horas y así prevengas multas innecesarias.

Como todo el mundo sabe, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suele lanzar un comunicado a través de sus redes sociales, como es el caso de X (red social antes conocida como Twitter) donde revela cuáles son las placas que no podrán salir a las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como también informa sobre la activación de cualquier Contingencia Ambiental o del Doble Hoy No Circula.

Hoy No Circula de este sábado 22 de noviembre

¿Este viernes 22 de noviembre habrá Hoy No Circula?

Esta medida se activa cuando la CAMe detecta mala calidad en el aire de la CDMX y en el Estado de México. Dado a que a mediados de este año se detectaron altas temperaturas, la dependencia prefirió encender las alertas debido a las tremendas olas de calor que azotaron a la nación, porque las emisiones de combustión provocaron un efecto invernadero, que podría resultar dañino para la población.

¿Qué autos no podrán circular este viernes 22 de noviembre?

Este cuarto viernes del mes de noviembre, la CAMe informó que los vehículos con Engomado Azul y placas con terminación 9 y 0, holograma 1 y 2 y permisos no podrán circular por la Ciudad de México y colindantes, mientras que aquellos con hologramas 00 y 0 quedarán exentos de esta norma, al igual que los autos eléctricos e híbridos, los cuales no suelen producir contaminantes como los autos tradicionales.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

