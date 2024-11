¿Hoy No Circula domincal? Descubre si está activa la Contingencia Ambiental este 24 de noviembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunas décadas, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) inició con una iniciativa que constaba de que, durante seis días a la semana, elegían un número de placas para que éstas no pudieran circular, de esta manera, buscaban reducir las emisiones de gases contaminantes en el medio ambiente y así mejorarían de manera sustancial la calidad de vida de los residentes del territorio azteca, por otro lado, el tráfico también disminuiría.

El mencionado programa es conocido como Hoy No Circula y aunque puede parecer un tanto engorroso para la gente, la realidad es que sí ha proporcionado varios beneficios para los habitantes de la zona centro del país. Los días que se encuentra activo son de lunes a sábado; sin embargo, hay ocasiones en las que se activa también los domingos y es cuando se encuentra vigente el Doble Hoy No Circula, esto tiende a ocurrir cuando hay Contingencia Ambiental, es decir, cuando hay una mala calidad de aire en las zonas del Estado de México y la Ciudad de México.

Hoy No Circula del domingo 24 de noviembre

¿Habrá Contingencia Ambiental este domingo 24 de noviembre?

Como se mencionó anteriormente, para que se active la Contingencia Ambiental, deben existir algunos factores activos, como el hecho de que se detecten altos índices de ozono o de contaminación en la atmósfera, un ejemplo de ello ocurrió durante los meses de abril, mayo y junio del presente año, dado a que las altas temperaturas y la presencia de contaminantes de la mencionada dependencia obligó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a impedir que los vehículos circulasen solo seis días.

Afortunadamente para todas las personas que tengan planeado salir durante las próximas horas de sus hogares, este domingo 24 de noviembre, la CAMe no mencionó nada con respecto a la activación del Doble Hoy No Circula, por lo que los vehículos podrán salir de casa con normalidad, mientras que aquellos que cuenten con holograma 00 y 0 quedan exentos, al igual que los autos con holograma 1 y 2, mismos que deben respetar las restricciones de circulación.

Cabe aclarar que para mañana, lunes 25 de noviembre, el programa Hoy No Circula se activará de nueva cuenta, por lo que es necesario que revises a través de TRIBUNA o de la CAMe cuáles son las placas que no podrán salir a las calles a partir de las 05:00 horas hasta las 22:00 en el Valle de México, como es el caso de los 18 municipios del Estado de México y de todas las alcaldías de la capital del país.

