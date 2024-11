Microsismo despierta a los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor de la 04:42 horas de este domingo, 24 de noviembre, se registró un microsismo en la alcaldía Álvaro Obregón. Si bien, la magnitud del movimiento telúrico no se comparó a lo visto en otras ocasiones, como lo ocurrido el día 19 de septiembre del 2017 o de 1985, sí que causó terror en los miles de habitantes de la mencionada zona de la Ciudad de México (CDMX), por lo que el tema no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales.

De acuerdo con información expedida en la cuenta de X (aplicación antes conocida como Twitter), el microsismo ocurrió poco antes de las 5:00 horas y tuvo una magnitud de apenas 2.3, es decir que se trató de un movimiento bastante leve; sin embargo, esto no impidió que las alertas de los residentes se encendieran, causando un gran pánico entre la gente que habita la mencionada alcaldía.

Dado a que se trató de algo bastante ligero, no se reportaron daños materiales, heridos, ni víctimas fatales, hasta el momento; sin embargo, las autoridades solicitaron a los capitalinos que no bajen la guardia y se mantengan alerta a las instrucciones que los servicios de emergencia pudiesen brindar a lo largo del día. Por otro lado, los memes sobre el susto que vivió la gente no se hicieron esperar en redes sociales.

Y es que, por alguna razón, la gente considera que solo tiembla en el noveno mes del año, motivo por el que hubo quienes se sintieron contrariados debido a que nos encontramos viviendo los últimos días de noviembre: “¿No que solo temblaba en septiembre?”, preguntó un usuario en Twitter”, mientras que otros tomaron las cosas con más humor y dijeron que los capitalinos no deben perder “la costumbre de despertar con un temblor”.

¿Solo tiembla en septiembre?

Si bien, la creencia popular dicta que solo tiembla en septiembre, dado a que es en este mes cuando se han percibido movimientos con mayor intensidad, la realidad es que esta no es una regla que suele aplicarse siempre, de hecho, según información de la Universidad Nacional de México (UNAM) ha aclarado en incontables ocasiones que no puede predecir con exactitud un sismo y, según los reportes, el mes en el que hay mayores movimientos es en diciembre, aunque al ser pequeños casi no son perceptibles.

Fuentes: Tribuna