Marcelo Ebrard denuncia ante la FGR a Plaza Izazaga 89 para aplicar extinción de dominio

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este viernes que presentó la denuncia correspondiente para que se aplique la extinción de dominio sobre el inmueble ubicado en la Plaza Izazaga 89, de la Ciudad de México. Esto ocurre después de que el gobierno federal decomisara más de 100 mil productos de piratería china en el lugar, como parte de los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante una conferencia de prensa, Ebrard detalló que el valor estimado de la mercancía asegurada asciende a aproximadamente 7.5 millones de pesos. Explicó que, en uno de los locales, se incautaron bolsas con más de 121 mil piezas sin etiquetas ni documentación que respaldara su procedencia, por ello destacó que interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y así evitar que se siga rompiendo la ley.

Dice la ley de extinción de dominio que, si tú eres propietario de un inmueble en el que se están desarrollando actividades ilícitas, son de tu conocimiento. No lo denuncias ante el Ministerio Público o no haces algo para impedirlo, entonces procede. Ese inmueble ya no va a haber otras operaciones, simplemente va a dejar de ser propiedad de quienes sean los propietarios", puntualizó Ebrard.