Cambio de horario 2024 en México: ¿En cuáles estados se aplica HOY 3 de noviembre?

Ciudad de México.- Con la llegada del invierno en México (que oficialmente inicia el 21 de diciembre del 2024), no solo se reporta una baja en las temperaturas, también hay un cambio en el horario. No obstante, es importante aclarar que este no aplica para toda la República Mexicana, solo en algunas ciudades del norte del país. Aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles para que no se te haga tarde.

Horario de invierno en México: ¿Se debe atrasar o adelantar el reloj?

Con el cambio de horario de invierno, al ajustar sus relojes lo que deben hacer los habitantes del norte de México es retrasarlos una hora. La actualización será a partir de las 02:00 horas, tiempo local, de este domingo 3 de noviembre. En el caso de los dispositivos electrónicos, como los celulares, computadoras o tablets, el cambio se realizará de forma automática, si se encuentran conectados a una red de Internet.

Cambio de horario en México 2024.

¿Cuándo termina el horario de invierno?

El horario de invierno termina hasta el segundo domingo de marzo de 2025, a partir de esa fecha, los municipios fronterizos volverán a ajustar sus relojes al horario de verano.

En estos estados aplica el cambio de horario

De acuerdo con información del Gobierno de México, el cambio de hora en los relojes de mano, celulares, computadoras y hasta en relojes de pared, solo se aplica en algunas ciudades de los estados que colindan con los Estados Unidos de América (EU). Estos son:

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

De igual forma, es importante señalar que el cambio no aplica para todo el territorio estatal, solo en 37 municipios que te detallaremos a continuación.

Baja California: Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, San Felipe, San Quintín, Tecate y Tijuana .

. Chihuahua: Ascensión, Coyame del Sotol, Ciudad Juárez, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero .

. Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza .

. Nuevo León: Anáhuac .

. Tamaulipas: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mataromos, Miguel Alemán, Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.

