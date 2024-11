Hoy No Circula en la CDMX y Edomex del 30 de noviembre: ¿Habrá Contingencia Ambiental?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El último fin de semana de este mes de noviembre ha llegado de manera oficial, lo que significa que muchas personas querrán salir de casa dado a que se trata de sábado de quincena. El problema es que no muchos podrán sacar sus vehículos a la calle, debido a que el programa de Hoy No Circula estará vigente por los próximas horas, pero… ¿qué autos serán seleccionados?, ¿se activará la Contingencia Ambiental? A continuación te brindamos los detalles.

¿Habrá Contingencia Ambiental este sábado 30 de noviembre?

La Contingencia Ambiental es una medida que se aplica en la República Mexicana cada vez que se detectan altos índices de ozono o de contaminación en la atmósfera, un ejemplo de ello ocurrió durante los meses de abril, mayo y junio, dado a que las altas temperaturas y la presencia de contaminantes de la mencionada dependencia obligó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a impedir que los vehículos circulasen más allá de seis días al a semana.

Por fortuna para todas las personas que tengan planeado salir durante las próximas horas de sus hogares, es nuestro placer información que la CAMe no mencionó nada sobre la activación de una Contingencia Ambiental o del Hoy No Circula, esto significa que solo se seleccionará a un tipo de placas para que no puedan salir a las calles de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex).

¿Qué autos no podrán salir por el Hoy No Circula?

De acuerdo con lo dictaminado por la CAMe, para este quinto sábado del mes de noviembre, los autos que no podrán salir a las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) son aquellos con holograma 2 o que no cuentan con holograma, mientras que los autos eléctricos e híbridos, con hologramas 00 y 0, así como los de holograma 1 quedarán exentos de ésta regla, ya que no generan contaminación como los autos tradicionales.

Hoy no circula del sábado 30 de noviembre

Créditos: CAMe

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

Fuentes: Tribuna