Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 6 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en CDMX este miércoles 6 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas para la capital, sobre todo en paseo de la reforma y el centro histórico. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En la Cuauhtémoc, la Comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca se reunirá a las 11:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. Realizarán un Mitin “Ni Perseguido, Ni Condenado”, para exigir la libertad absoluta del defensor comunitario y antropólogo mazateco, condenado a 50 años de prisión por el delito de homicidio, después de un conflicto sociopolítico que estalló el 14 de diciembre de 2014

Por otro lado, en Iztapalapa, la Asamblea Colectiva Justicia Digital del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se reunirá a las 10:00 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo. Exigen justicia para las víctimas del agresor sexual digital dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN). No se descartan afectaciones a la circulación en la zona.

Tráfico en CDMX hoy 6 de noviembre, foto: especial

En la Cuauhtémoc, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) se reunirá a las 13:00 horas en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc. Solicitan se frene la violencia que los grupos paramilitares ejercen contra las comunidades indígenas triquis en el estado de Oaxaca. No se descarta la reunión se lleve a cabo en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico).

El Colectivo “Plataforma 4:20” se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc. Se trata de un evento político cultural e instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ y de los consumidores de cannabis.

