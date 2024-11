Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 7 denoviembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en CDMX para este jueves 7 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas para la capital durante el día. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En la Cuauhtémoc, la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud de la Ciudad de México (FINTRAS) marchará a las 09:00 horas de la Estación “Juárez”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM/Av. Balderas No. 55, Col. Centro) a la Secretaría de Gobernación (SEGOB/Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc). Se trata de la Marcha “¡Lo que no se Visibiliza no Existe!”.

El objetivo es exigir la basificación de los trabajadores nómina 8, el pago de sus honorarios y la distribución equitativa de días festivos y vacaciones; así como un alto a la discriminación por parte de los servidores públicos quienes no dan respuesta a sus solicitudes. Las vialidades afectadas serán Balderas, Av. Morelos y Abraham González. No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores.

Tráfico en CDMX hoy 7 de noviembre, foto: especial

El Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marchará a las 11:00 horas de la Plaza Manacar (Av. Insurgentes Sur No. 1457, Col. Insurgentes Mixcoac) a la Secretaría de la Función Pública (SFP/Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón). Se trata de la Marcha “¡En el Bloque no hay Derrota!”, para exigir se ponga un alto a la represión contra trabajadores y profesores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que han defendido sus derechos laborales.

En la Cuauhtémoc, el grupo Rosas Rojas se manifestará a las 09:00 horas en el Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. Se trata de la Manifestación “Pañuelazo”, a favor de que se derogue el aborto del Código Penal, lo que permitiría gestar libremente y en condiciones dignas, accesibles y gratuitas para las mujeres, niñas y personas con discapacidad que lo deseen. No se descarta se sumen en apoyo otras colectivas feministas a favor del aborto y que realicen pintas durante el desarrollo de sus actividades.

Fuente: Tribuna