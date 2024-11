¿Hay contingencia ambiental? Descúbrelo con el Hoy No Circula de este viernes 8 de noviembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una nueva semana ha llegado a su final, lo que significa que una gran cantidad de personas querrán salir de casa para poder disfrutar de las diversas actividades que suelen realizarse en el Valle de México; sin embargo, ¿tu auto tiene permitido salir a las calles por el programa Hoy No Circula? O ¿ya revisaste si hay Contingencia Ambiental? No te preocupes, a continuación te damos los detalles.

Como ya todos saben, diariamente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emite un comunicado a través de sus redes sociales, como es el caso de X (aplicación antes conocida como Twitter), donde informa cuáles serán las placas que no podrán salir a las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como también alerta sobre la activación de la Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan hoy 8 de noviembre?

¿El día de hoy hay Contingencia Ambiental?

Esta alerta suele activarse cuando la CAMe detecta una mala calidad en el aire de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) o sus colindantes. Ejemplos de ellos, los vivimos a mediados de este año, cuando se registraron elevadas temperaturas en la zona centro del país, lo que sumado a las emisiones de combustión de los vehículos, provocaban un efecto invernadero dañino para la población; por fortuna este no será el caso del día de hoy.

¿Qué autos no podrán circular este viernes 8 de noviembre?

Según información emitida por la CAMe, el día de hoy no podrán circular los autos con engomado azul y terminación con placas 9 y 0, así como aquellos con holograma 1 y 2, y permisos. Por otro lado, los vehículos con holograma 00 y 0 quedarán exentos de las normas antes mencionadas, debido a que no emiten las mismas cantidades contaminantes que el medio de transporte tradicional, los cuales generan mayores gases en el ambiente de la CDMX y Edomex.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

