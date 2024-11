Diputada responde a críticas por ser vista en una camioneta de lujo Cybertruck en Chilpancingo

Comparta este artículo

Chilpancingo, Guerrero. - En medio de la crisis de violencia que atraviesa Chilpancingo, la diputada de Morena, Citlali Téllez Castillo, fue captada recorriendo las calles de la capital del estado en una lujosa camioneta Cybertruck, lo que generó críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre su relación con el vehículo. Debido a esto la legisladora aclaró que la camioneta pertenece a un amigo y no a ella, asegurando que su vida cotidiana se desarrolla de manera austera y que su transporte principal suele ser el público.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, Téllez explicó que el pasado miércoles se encontraba en Chilpancingo cuando vio la camioneta Cybertruck de su amigo, un modelo de Tesla recientemente entregado en México y que se destaca por su alto costo y diseño futurista. “Como todos sabemos, este vehículo no es común. Lo vi, pensé ‘es mi amigo’, le llamé y acordamos vernos para comer. Después me invitó a dar un paseo y a hacer algunas cosas juntos”, relató la diputada.

El uso de este vehículo por parte de Téllez Castillo suscitó controversia dado el contexto en el que se dio: la capital de Guerrero vive una situación tensa por la reciente aparición de 11 cadáveres de los 17 desaparecidos de la comunidad de El Epazote en Chilapa. La presencia de la legisladora en un vehículo de lujo fue considerada por algunos críticos como insensible ante la tragedia y las necesidades de seguridad en la región.

La diputada subrayó que su vida está lejos de los lujos y que, pese a su cargo, se traslada principalmente en transporte público. “No gozo de ningún privilegio. Yo no tengo camioneta ni carro, me muevo en combis de Zumpango a Tlacotepec. Para ir al Congreso me apoya un amigo que me lleva y me trae, o mi amigo del Tesla cuando puede”, explicó, asegurando que este paseo en la Cybertruck fue solo una casualidad.

Además, expresó que no considera su paseo en la camioneta como una falta ni un acto inapropiado, sino un momento de celebración con su amigo, quien esperó varios años para recibir el vehículo. La morenista aprovechó para hacer un llamado a los medios de comunicación para que investiguen a fondo antes de publicar noticias que, en su opinión, “distorsionan” los hechos. Afirmó que está abierta al escrutinio público y que “no oculta nada”.

Téllez Castillo también reveló que ha sido objeto de intentos de extorsión desde que fue vista en la camioneta de lujo, situación que, aseguró, pondrá en manos de la justicia. La diputada señaló que ya tiene identificadas a las personas que intentaron extorsionarla, y advirtió que tomará acciones legales para proteger su seguridad y detener este tipo de amenazas.

La controversia en torno a la Cybertruck ha resaltado la sensibilidad en el estado hacia los funcionarios y sus comportamientos en tiempos de crisis, en particular cuando se enfrenta una violencia tan alarmante como la que vive Guerrero. Sin embargo, Téllez Castillo enfatizó que se mantiene firme en sus principios de austeridad y en su compromiso con la transparencia.

Fuente: Tribuna