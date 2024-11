Hoy No Circula Sabatino: Descubre si habrá Contingencia Ambiental este 9 de noviembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, las festividades por el Día de Muertos ya han quedado en el pasado y Navidad está a punto de llegar, la realidad es que las actividades recreativas en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) continúan, por lo que es natural que una gran cantidad de personas estén pensando en salir a las calles para disfrutar lo que la zona centro les puede ofrecer, pero ¿tu vehículo fue seleccionado por el programa de Hoy No Circula?

Como todo el mundo sabe, diariamente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) lanza un comunicado a través de sus redes sociales, especialmente en X (aplicación que antes era conocida como Twitter) en el que anuncia cuáles serán las placas que no podrán salir a las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como también indica si habrá Contingencia Ambiental o si se activará el Doble Hoy No Circula.

Hoy No Circula para este sábado 9 de noviembre; ¿hay Contingencia Ambiental?

¿Este sábado habrá Contingencia Ambiental?

Dicha medida normalmente se activa cuando la CAMe detecta mala calidad en el aire de la CDMX y en el Edomex. Dado a que a mediados de este año se detectaron altas temperaturas, la dependencia prefirió encender las alertas debido a las tremendas olas de calor que azotaron a la nación, porque las emisiones de combustión provocaron un efecto invernadero, que podría resultar dañino para la población.

¿Qué autos no podrán circular este sábado 9 de noviembre?

En este segundo sábado de noviembre, la CAMe informó que los vehículos que no podrán salir de casa serán aquellos con holograma 1 y terminación con placas par, al igual que todos los hologramas 2 y foráneos. Las únicas excepciones, como siempre son aquellos con hologramas 0 y 00, al igual que los autos eléctricos e híbridos debido a que no suelen emitir los niveles de contaminantes que aquellos tradicionales.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

