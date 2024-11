PAN impulsa destitución de gobernadora Evelyn Salgado tras cantar mientras hallan 11 cuerpos

Comparta este artículo

Zihuatanejo, Guerrero. – La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, enfrenta una ola de críticas luego de su participación en un evento público en el Partenón de Zihuatanejo el pasado 6 de noviembre, donde fue captada cantando junto al cantante Coque Muñiz mientras en otra parte del estado se llevaban a cabo operativos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar a 17 comerciantes desaparecidos en Chilapa. Esta situación generó la reacción de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), que anunció su intención de iniciar un proceso de destitución por insensibilidad ante la crisis de inseguridad en el estado.

Hay que indicar que el episodio que desató la controversia fue cuando Salgado interpretó la canción Si nos dejan junto a Muñiz en un evento cultural, el mismo día en que la FGE halló los cuerpos de 11 de los 17 comerciantes desaparecidos de Chautipan. En redes sociales, ciudadanos y representantes de la oposición manifestaron su indignación y criticaron a la gobernadora por, supuestamente, ignorar la gravedad de la situación. La bancada del PAN sostuvo que este acto demuestra una falta de compromiso en su respuesta a la inseguridad y la violencia que afectan a Guerrero.

Por su parte, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, fue el encargado de anunciar que su partido buscará apoyo legislativo para proceder con la destitución de Salgado. Según Sánchez, la gobernadora ha mostrado una "actitud permisiva" ante el aumento de la violencia, que, asegura, ha permitido la expansión de grupos criminales en el estado. Además, el legislador criticó al senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, por defender públicamente su actuación y calificar las demandas de seguridad como “ataques injustificados.”

La gobernadora no puede estar dando palomazos en lugar de atender a su población. Es indignante ver este nivel de insensibilidad cuando el estado se enfrenta a una crisis de violencia sin precedentes”, expresó Sánchez Rodríguez.

En respuesta a las críticas, el senador Félix Salgado Macedonio defendió a su hija durante un mitin en Chilpancingo. Según el senador, la participación de la gobernadora en el evento cultural fue un gesto de acercamiento con la población y de fomento a la cultura, desestimando las críticas como un intento de la oposición de debilitar su administración. “¿Qué harían ustedes si un artista les invita a cantar en un evento que busca llevar la cultura al pueblo?”, preguntó el senador en tono desafiante ante sus simpatizantes.

La gobernadora, por su parte, aseguró en el mismo evento que su trabajo en seguridad continúa con el apoyo de la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, y que su presencia en eventos públicos no significa que desatienda su responsabilidad de mantener el orden en Guerrero. “Que inauguremos obras o participemos en actividades culturales no significa que no estemos trabajando por la seguridad del estado,” sostuvo Salgado.

La bancada del PAN también informó que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que consideran una manipulación de evidencias en el caso de los 11 cuerpos hallados en una camioneta en Chilpancingo. El diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández manifestó que estas denuncias tienen como objetivo “defender los derechos de las víctimas y exigir que se investiguen las posibles omisiones del gobierno estatal en estos trágicos sucesos.”

Esta situación evidencia las tensiones entre la administración de Salgado Pineda y la oposición en torno a la crisis de seguridad en Guerrero. La gobernadora, pese a las acusaciones, se ha defendido enfatizando su compromiso de enfrentar la violencia y mantener la paz en la región. Sin embargo, el proceso de destitución que impulsa el PAN, junto con las demandas en la FGR, sugiere que las disputas políticas en Guerrero continuarán escalando en los próximos días.

Fuente: Tribuna