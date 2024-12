Tras escándalo por casarse en el MUNAL Martín Borrego renuncia a la Semarnat

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del escándalo generado por la supuesta boda de Martín Borrego en las instalaciones del MUNAL, en la cual presuntamente habría utilizado recursos públicos, el servidor decidió renunciar a su puesto en la Secretaría del Medio Ambiente. De esta manera dejará de ser coordinador en la dependencia federal tras realizar este evento privado. Sin embargo, las investigaciones sobre el caso continuarán.

Martín Alonso Borrego Llorente renunció a su cargo en la Secretaría del Medio Ambiente la mañana de este martes, después de que se informara que realizó una boda en el Museo Nacional de Arte (MUNAL) en octubre pasado. En el documento que muestra su renuncia, el ahora ex funcionario no mencionó que se tratara de un evento nupcial, sino que se trató de una actividad privada, por lo que no dio detalles al respecto.

Borrego era coordinador de contacto con la ciudadanía de la secretaría del medio ambiente, ahora dirigida por Alicia Bárcena Ibarra, quien en el tiempo en que el ex funcionario se encontraba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ella era su jefa. Esta situación se da después de que el actual titular de la dependencia, Juan Ramón de la Fuente, ordenará una investigación interna para descubrir qué fue lo que pasó en aquel evento.

Martin Borrego renuncia a Semarnat, foto: especial

“Presento mi renuncia de manera voluntaria, con carácter irrevocable y efectos inmediatos al puesto de coordinador de contacto con la ciudadanía (...). Ante las versiones periodísticas sobre el evento realizado el 4 de octubre en el Museo Nacional de Arte”, se puede leer en la carta de renuncia de Borrego Llorente.

Dejó claro que el evento fue privado y se realizó el protocolo establecido por el Museo. Asimismo fue cubierto por recursos personales. En ese sentido, aceptó que fue impropio solicitar el espacio a través de un correo institucional cuando él se desempeñaba como jefe de oficina en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señaló que el actuar no fue correcto para un funcionario público ni digno de la confianza que se deposita en él.

Cabe señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el órgano interno de control inició la investigación correspondiente por este hecho. Se espera que en las próximas horas la propia dependencia federal de información detallada sobre la boda que tuvo lugar en octubre pasado. De esta manera, el ex funcionario se despide de su cargo como servidor público tras el escándalo generado por esta situación.

Fuente: Tribuna