Embajador de EU en México revela cuándo será su último día y habla sobre quien lo sustituirá

Ciudad de México. - El mandato de Joe Biden en los Estados Unidos está a punto de acabar, pues ya faltan unas semanas para que termine el año y con esto tome el cargo como el nuevo presidente de ese país, Donald Trump, por lo que con esto también se vienen cambios en la estructura administrativa. Uno de los cargos que se renovarán es el del embajador de EU en México, por lo que Ken Salazar acaba de confirmar cuándo será su último día en su cargo.

Por medio de una publicación realizada en su cuenta de X, antes Twitter, el todavía embajador de esa nación en México, lanzó un mensaje en donde aseguró haber tenido una conversación con el todavía mandatario, Biden, a quien le dijo que el 7 de enero abandonará México y entregará su cargo.

“He compartido con mi amigo Joe Biden, lo honrado que me he sentido de servir como embajador de Estados Unidos en México y que mi último día como embajador será el 7 de enero, cuando dejaré el país. Hasta entonces, continuaré trabajando con nuestros 3,300 empleados en Misión México para fortalecer la relación bilateral más importante del mundo y garantizar que estén preparados para seguir impulsando la integración de América del Norte durante la transición que viene”, escribió en su cuenta @USAmbMex.

Ken dejará su cargo diplomático con el cual coincidió mucho con Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, con quien tuvo en general una buena relación pese a que tuvieron un desencuentro tras la aprobación de la reforma judicial al final de su sexenio.

También es necesario mencionar que Salazar llegó al cargo como sustituto de Christopher Landau, quien fue propuesto por el presidente electo Trump durante su primera gestión, la cual duró un periodo de 4 años. Aunque Donald ya comentó que nominará a Ronald Douglas Johnson, exoficial de las Fuerzas Especiales y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como el nuevo embajador en México, Ken Salazar apuntaló no tener conocimiento de quien se perfila para sustituirlo.

No lo conozco y no quiero comentar. Lo que quiero es el éxito de los Estados Unidos y México y eso voy a esperar que pase. No lo conozco, pero yo siempre estaré dispuesto a ayudar en la forma que pueda”, destacó.