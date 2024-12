"Escuchamos no juzgamos" y "La lámpara se ve rara": ¿Qué significan estos trends de TikTok?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- TikTok es una red social que siempre está lanzando tendencias nuevas, por lo que es difícil seguirle el ritmo a todas. Si ese es tu caso y de pronto te has encontrado con frases como “escuchamos, no juzgamos” y “la lámpara se ve rara”, y no terminas de comprender exactamente a qué se refieren, no te preocupes que a continuación te contaremos todos los detalles para que puedas estar al corriente con la ‘chaviza’.

Escuchamos, no juzgamos

Se trata de una tendencia que busca fomentar la comunicación saludable entre las personas, ¿cómo? Sencillo, iniciando el diálogo sobre algún tema que se tenga que hablar, ya sea entre familiares, amigos y hasta en parejas, para que luego de que dicha confesión esté realizada ambas partes repitan la frase: “Escuchamos, no juzgamos”, para de esta manera fomentar un ambiente de empatía entre ambas partes.

En algunos videos, se puede apreciar a familias enteras participando en una dinámica en la que comienzan a confesar diversos secretos que habían guardado entre ellos, para luego rematar con la mencionada frase. Cabe señalar que también se ha convertido en un meme, al grado que ha comenzado a traspasar otras redes sociales como es el caso de X (aplicación antes conocida como Twitter), YouTube, entre otros.

La lámpara se ve rara

Esta corriente es un poco más rebuscada, pero básicamente se basa en la historia de un hombre que sufrió un accidente, lo que lo llevó a recibir un golpe en la cabeza y perder el conocimiento; desde entonces, su vida fue para mejor, se casó con la mujer de sus sueños, tuvo un gran trabajo e incluso llegó a tener hijos; sin embargo, las cosas dieron un giro cuando una noche, a solas el sujeto se da cuenta de que la lámpara luce extraña, lo que lo lleva a despertar el día de su accidente, perdiendo así a sus hijos, esposa y trabajo.

Muchas personas comenzaron a utilizar esta tendencia para hablar de cosas que les gustaría que ocurrieran, como superar a una persona, bajar de peso, ver el final de alguna serie que realmente les gusta o salir de la depresión, para luego rematar con la frase “la lámpara se ve extraña”, dejando en claro que jamás lograron salir de aquel mal episodio por el que se encontraban pasando en el momento.

