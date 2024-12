Trabajador esperaba su aguinaldo para renunciar, pero la empresa decidió despedirlo antes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los momentos preferidos de la gente con respecto a las fiestas decembrinas es la llegada del aguinaldo, se trata de una prestación que consta en otorgar dinero extra a sus empleados, el cual suele corresponder a 15 días trabajados. Con ello, la gente puede comprar los regalos navideños o prepararse para la llegada de la cuesta de enero, misma que suele azotar gravemente a los trabajadores.

Si bien, la llegada de un dinero extra no le cae mal a nadie, la realidad es que tiene una condición y es que, las personas no pueden acceder a dicha prestación si no han cumplido un tiempo determinado laborando en el trabajo en el que se encuentren. Es bajo este contexto, que mucha gente decide permanecer en su empleo hasta la llegada de enero, puesto de marcharse antes, se perderían de dicho ingreso.

Es bajo este contexto que un joven, identificado como Camber, en TikTok, reveló que había decidido permanecer en su empleo hasta que le depositaran su aguinaldo, cosa que podría ocurrir prácticamente en cualquier día de 1 hasta el 20 de diciembre; sin embargo, el video toma un giro irónico cuando se revela que la empresa en cuestión decidió despedirlo justo antes de la caída del tan preciado dinero extra.

Espera el aguinaldo y lo terminan despidiendo

Como era de esperarse, muchas personas encontraron el hecho divertido, al grado en el que comenzaron a viralizar el video hasta llegar al millón de visitas. Por otro lado, el clip cuenta con cientos de comentarios, en los que se puede apreciar a gente que intenta sacar el lado positivo, dado a que la liquidación podría ser mucho más cuantiosa que el propio ingreso extra, mientras que otros solo se limitaron a reírse.

Hombre espera el aguinaldo y lo despiden poco antes

Créditos: TikTok

Entre los comentarios más destacados, se pueden escuchar: “Te fue mucho mejor, te toca aguinaldo completo, vacaciones y compensación”, “más dinero te toca, no te dejes”, entre otros. Cabe señalar que esto, en teoría es real, si una empresa decide terminar la relación laboral con un trabajador ésta se encuentra obligada a pagar la liquidación, la cual debe cubrir: sueldo básico, horas extra, recargos, auxilio de transporte, aguinaldo, días festivos, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad.

