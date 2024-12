Monreal admite que Morena sí celebró posada en Polanco; argumenta que él no asistió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Cuarta Transformación se caracteriza por seguir principios de austeridad, sin embargo, en los últimos días se ha dado a conocer que algunos escándalos, como el hecho de que Martín Borrego Llorente funcionario inscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) utilizó su influencia para celebrar su boda en el Museo Nacional De Arte (MUNAL), o bien, la preparación de una posada en un lujoso restaurante de Polanco, a donde fueron invitados los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional.

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó dicha celebración entre los legisladores de su bancada, sin embargo, se excusó al argumentar que él no acudió a la cena que formaba parte de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. A su vez, subrayó que no autorizó que el festejo se convocara bajo la etiqueta de Morena. "No fue una convocatoria formal", apuntó.

Por otra parte, mencionó que no se utilizaron recursos públicos para este banquete, y que los asistentes se cooperaron entre ellos para financiarla. Sobre esta línea, aseveró que ellos, al igual que cualquier ciudadano, están en su derecho de reunirse de manera privada. "No hay ninguna descalificación contra ellos (...) Que bueno que se divirtieron", dijo.

Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de la bancada, fue la encargada de planificarla. El coordinador también enfatizó que desconoce cuántos o quiénes estuvieron presentes, pero estimó un total de 30 personas, aunque enfatizó que, aunque hubieran sido más, no habría ningún problema. "El número que sean, son libres de acudir a cualquier parte a cualquier restaurante".

Ayer por la tarde, medios de comunicación que tuvieron acceso a esta invitación y a testigos, revelaron que se hablaba de intercambios, brindis y hasta una tómbola. La cita era en el comercio "Cotorritos", sitio reservado para 200 personas, con un costo de mil 100 pesos por acceso. Cabe destacar que apenas ayer, Monreal aseguró que no se había programado ninguna posada, ya que tanto él como sus compañeros "festejamos con austeridad, en nuestra casa, con nuestra familia y con nuestros medios".

