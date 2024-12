Canacintra se opone a reforma Infonavit; llama a legisladores a hacer un análisis profundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El sector empresarial insistirá en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) continúe supervisando los recursos de los trabajadores, con el objetivo de asegurar un manejo equilibrado y transparente de los mismos. A la par, se opondrá a que el Gobierno asuma el rol de constructor de viviendas, ya que esto podría desplazar a la iniciativa privada.

Por su parte, Esperanza Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), expresó su preocupación por la forma en que el Ejecutivo busca impulsar reformas sin un debido proceso de consulta. Durante una conferencia de prensa, destacó que las reformas deben ser debatidas y consensuadas con los organismos empresariales y los trabajadores, quienes tienen derecho a ser consultados en decisiones que los involucran.

Bajo este argumento, solicitó tanto al Senado como a la Cámara de Diputados que actúen con responsabilidad y concedan el tiempo necesario para estudiar la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Advirtió que las decisiones precipitadas podrían traer graves consecuencias. "No se vale que porque le envió el (Poder) Ejecutivo, no se analice, no se pase como debe ser a comisiones y no se hagan parlamentos abiertos".

Esta declaración surge en un contexto en el que se han aplicado varias modificaciones a la Constitución, en el breve periodo de tres meses, luego de que se renovara la legislatura. Entre las reformas aprobadas se enlista la desaparición de órganos autónomos y la reforma al Poder Judicial. En tanto que la iniciativa de '40 horas', con la cual muchos trabajadores están a favor e incluso han organizado una huelga de hambre para presionar su avance, sigue atorada en un lento proceso de revisión.

¿Qué plantea la reforma?

Fue enviada el pasado 12 de diciembre por Claudia Sheinbaum. La propuesta se basa en permitir que el organismo construya viviendas, facilite su arrendamiento social y su adquisición. No obstante, un grupo de 23 organizaciones sindicales expuso que esta medida brinda al Gobierno federal un control superior en los comités del instituto.

