Tultitlán renombra tres colonias como 'La 4T', una de sus calles se llama 'Acúsalo con tu mamá'

Tultitlán, Estado de México. - Tres colonias del municipio de Tultitlán, Fimesa 1, El Paraje y Lomas del Parque Segunda Sección, fueron renombradas oficialmente como “La Cuarta Transformación", en honor a programas, frases y obras asociadas al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero eso no fue todo, pues el cambio, autorizado por el gobierno municipal, también incluyó la modificación de los nombres de las calles, que pasaron de referencias botánicas como Copal, Pino y Bugambilia a títulos como Tren Maya, Me canso ganzo, Abrazos no balazos y Aeropuerto Felipe Ángeles.

Pero esos no fueron todos los nombres, algunos otros que figuran en esta transformación son:

Pensión para el Adulto Mayor

Sembrando Vida

Becas Benito Juárez

Internet para Todos

Tianguis del Bienestar

Salario Mínimo

Acúsalo con tu mamá

Si bien las nuevas denominaciones buscan resaltar las políticas e iniciativas impulsadas durante el sexenio de López Obrador, la medida ha sido recibida con divisiones. Mientras algunos consideran que es un homenaje al legado del expresidente, otros lo ven como un acto innecesario y hasta ofensivo.

Habitantes de las colonias afectadas han expresado su inconformidad, señalando que no fueron consultados ni notificados previamente sobre el cambio. "Esto lo hicieron de la noche a la mañana", aseguró un vecino entrevistado por Reforma. Ahora, muchos de ellos deberán actualizar documentos personales y legales que contengan las antiguas direcciones, un proceso que consideran injusto y oneroso.

Además, un grupo de vecinos manifestó su descontento públicamente, alegando que el cambio de nombres es una decisión arbitraria que no representa a la comunidad y que afecta su identidad histórica.

Lo cierto es que el cambio de nombre no es el único problema al que se enfrentan los habitantes de estas colonias. Vecinos denuncian que el gobierno municipal, durante la administración de la exalcaldesa morenista Elena García, habría llevado a cabo el despojo de terrenos y la demolición de viviendas en zonas ejidales de San Francisco Chilpan, donde supuestamente existían construcciones habitadas.

Un ejidatario de la zona afirmó que los terrenos invadidos forman parte de una propiedad ejidal y aseguró que los afectados planean defender legalmente sus derechos sobre la tierra.

La iniciativa ha provocado un intenso debate. Mientras los simpatizantes de López Obrador ven este cambio como una forma de enaltecer su visión política, críticos argumentan que renombrar colonias y calles de esta manera trivializa la memoria histórica de la comunidad.

Es una burla. ¿Cómo es posible que ahora vivamos en una calle llamada ‘Me canso ganzo’?”, comentó un residente indignado. Otros calificaron la acción como una estrategia política que ignora las verdaderas necesidades de las colonias, como infraestructura y servicios básicos.

Las colonias renombradas se encuentran cerca de importantes vías de comunicación, como la Avenida José López Portillo y la autopista México-Querétaro, así como del centro comercial Galerías Perinorte. Sin embargo, estas zonas han enfrentado históricamente problemas relacionados con la inseguridad, la falta de servicios públicos y la informalidad en el uso del suelo.

La polémica por "La Cuarta Transformación" sigue creciendo, mientras los habitantes de Tultitlán esperan respuestas concretas sobre la legalidad y el impacto de estas decisiones en su vida cotidiana.

Fuente: Tribuna