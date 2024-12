Caos en Toreo: Metro suspende operación en Línea 2 y colapsa la México-Tacuba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un auténtico caos se ha registrado en la zona norte de la Ciudad de México, en la Línea 2 del Metro de la capital, debido a que se tuvo que suspender el servicio en Cuatro Caminos y Panteones, lo que ha generado que la fila de personas se desborde al exterior de esta terminal en los límites de la Ciudad de México con el Estado de México. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias.

De acuerdo con lo informado por el Metro de la Ciudad de México, su personal realiza una revisión en la zona de vías de la línea 2, por lo cual se tuvo que suspender el servicio en Panteones y la terminal Cuatro Caminos, esta última es utilizada por millones de personas que transitan entre el Estado de México y la capital de la República, por lo cual se ha generado caos, no solamente a las afueras de la estación, sino que también en periférico norte y las calles aledañas.

En ese sentido, el metro informó que el servicio solamente se ofrece de Tacuba a Tasqueña en ambos sentidos, por lo que será en los próximos minutos cuando se informe sobre el posible restablecimiento de las operaciones. Ante ellos, miles de personas han salido a las calles en la zona de Cuatro Caminos, sobre todo en la Calzada México-Tacuba e ingenieros militares, ya que buscan una alternativa para llegar a sus destinos.

Presuntamente, un convoy se quedó en el túnel que conecta Panteones con Cuatro Caminos, por lo cual se impide el tránsito del resto. Esto ha generado un gran caos y los usuarios se reportan que han esperado más de 40 minutos para un transporte que los acerque a sus destinos. Esto no solamente para los que se dirigen al centro de la capital, sino los que laboran en la zona norte, sobre todo muy cerca de Cuatro Caminos y el Toreo.

Como alternativa vial para los que planean transitar por la zona se puede utilizar la Avenida San Bartolo-Naucalpan, Periférico norte, así como la Avenida Aquiles Serdán. En las diferentes calles ya se ha registrado caos en la circulación debido a la presencia de todos los usuarios que buscan un transporte público. Serán las próximas horas cuando el metro informe de manera oficial lo que sucedió.

