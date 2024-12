Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 2 de diciembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en CDMX para este lunes 2 de diciembre debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante este día en la capital, sobre todo en la zona centro y Paseo de la Reforma. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

La Sección 9, 10, 11 y 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE/SNTE) se reunirá a las 11:00 horas en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Donceles No. 100, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. Sostendrán una mesa tripartita con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP). No se descarta que al exterior del lugar se concentren profesores de otras secciones en apoyo a la comisión negociadora.

Por otro lado, el colectivo Vihve Libre se reunirá a las 20:00 horas en la Clínica Especializada Condesa, en Gral. Benjamín Hill No. 24, Col. Condesa, Alc. Cuauhtémoc. En conmemoración del día mundial del VIH/SIDA, se realizará una “Vigilia por la Vida” en memoria de todas las personas fallecidas por dicha enfermedad, así como crear conciencia sobre el estigma social, la desinformación, el maltrato por parte del personal médico, el desabasto del medicamento y la burocracia de las Instituciones.

Tráfico en CDMX hoy 2 de diciembre, foto: especial

En ese sentido, Padres de Familia de la Guardería NO. 23 del IMSS Cuauhtémoc se reunirán a las 17:00 horas en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en Morelos No. 20, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc. Exigen la detención de la Directora de la Guardería No. 23 del IMSS, por el presunto abuso sexual hacia una menor de 01 año y 11 meses el día martes 26 de noviembre del presente año.

Finalmente, Trabajadores Autogenerados de la alcaldía Xochimilco se reunirán a las 18:00 horas en la explanada de la Alcaldía Xochimilco, en Guadalupe Ramírez No. 4, Col. Barrio El Rosario, Alc. Xochimilco. Solicitan el pago de los 728 trabajadores autogeneradores, así como honorarios y montos mayores, firma de contrato de octubre, noviembre, diciembre y la reinstalación a sus labores sin represalias.

Fuente: Tribuna