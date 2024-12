A 15 años de su muerte, revelan que Brittany Murphy “sufrió durante meses” por esto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - A 15 años de su trágica muerte, los compañeros de reparto de Brittany Murphy en su última película, Something Wicked, revivieron el recuerdo de la actriz, destacando su vulnerabilidad y la difícil situación que atravesaba antes de su fallecimiento a los 32 años, el 20 de diciembre de 2009. La actriz, conocida por sus papeles en Clueless y Girl Interrupted, falleció poco después de terminar la producción de la cinta, en la que trabajó con Katie O'Grady y otros actores, quienes comparten cómo vivieron su experiencia con ella.

Katie O'Grady, coprotagonista de Something Wicked, recordó a Murphy como una persona “frágil” que atravesaba un "momento difícil" durante la filmación. "Ella era solo un pajarito con el que querías estar y querías ayudar", expresó O'Grady en una entrevista con People. Según su relato, el elenco y el equipo sentían la necesidad de ser especialmente suaves con ella debido a su aspecto delicado, incluso mencionó que Murphy parecía tan pequeña que cualquiera podría levantarla sin esfuerzo.

O'Grady también destacó que, a pesar de su malestar físico, Murphy nunca dejó que esto interfiriera en su profesionalismo. "Su bondad era tan profunda", recordó, refiriéndose a cómo Murphy se aseguraba de que todo el equipo estuviera hidratado, incluso en las condiciones calurosas de un set de filmación. En otras ocasiones, la actriz también demostró su generosidad al compartir sus conocimientos con los compañeros más novatos.

El actor October Moore, quien también participó en Something Wicked, recordó cómo Murphy le ofreció un gesto de amabilidad cuando él se sentía incómodo con sus zapatos sin cordones durante una escena. "Fue una gran amabilidad de un profesional experimentado hacia un actor muy nuevo", dijo Moore, resaltando la dulzura y la gentileza que Murphy siempre mostró en el set. "Tenía una especie de dulzura efervescente", agregó Moore, quien aún guarda un recuerdo entrañable de la actriz.

Al término de la filmación, O'Grady recuerda haber estrechado la mano de Murphy, quien le dijo con cariño: "Estoy muy contenta de haberte conocido". Esta despedida, llena de amor y ternura, quedó grabada en su memoria. "Era una despedida tan amable y amorosa", comentó O'Grady, reflejando la energía positiva que Murphy dejó en todos los que trabajaron con ella.

A pesar de los esfuerzos del equipo por apoyarla, O'Grady siente que Brittany Murphy necesitaba más protección y apoyo en su vida personal. Según la actriz de Portlandia, el esposo de Murphy, el guionista británico Simon Monjack, estaba presente en el set, pero no brindó el tipo de apoyo que ella creía que su esposa necesitaba. "Sabemos cuando alguien no está bien, y yo sentía que esta mujer necesitaba ser protegida, que necesitaba fuerza y apoyo", explicó O'Grady.

Para quien no lo sepa, Murphy había estado luchando con problemas de salud antes de su fallecimiento. La causa oficial de su muerte fue neumonía, aunque también sufría de anemia, según la oficina del forense de Los Ángeles. Apenas cinco meses después de su muerte, Monjack también fallecería bajo circunstancias similares, lo que añadió un manto de misterio y dolor sobre la tragedia de la actriz.

Something Wicked, la última película en la que participó Murphy, finalmente se estrenó en 2014. O'Grady, aunque asistió al estreno, aún no ha visto el filme, sintiendo que no era el momento adecuado. “Realmente se merecía una historia diferente”, expresó la actriz. “Su núcleo es tan bueno. Su espíritu es tan bueno. Esa no era una persona que estuviera en el mundo para lastimar o hacer que la gente se sintiera pequeña. Esa no era una mujer que mereciera esa historia”, concluyó O'Grady con emoción.

Hoy, mientras su vida se recuerda y se celebra, Brittany Murphy sigue siendo una figura que dejó una huella indeleble en todos los que la conocieron, tanto en lo profesional como en lo personal.

Fuente: Tribuna