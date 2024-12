Hoy No Circula Sabatino: ¿Habrá Contingencia Ambiental este 21 de diciembre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este tercer fin de semana del mes de diciembre ha llegado y es momento de que la gente salga de sus casas para celebrar las posadas o para emprender el viaje al lugar en el que celebrarán Navidad junto a sus amigos y familiares; sin embargo, antes de tomar las calles de tu vehículo y comenzar esta maravillosa aventura, es necesario que averigües si tu auto podrá salir a las calles de la Ciudad de México o del Estado de México.

¿Habrá Contingencia Ambiental este sábado 21 de diciembre?

Cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) elige activar la Contingencia Ambiental, es porque se detectaron altos índices de ozono o de contaminación en la atmósfera, un ejemplo de ello ocurrió durante los meses de abril, mayo y junio, derivado de las altas temperaturas y la presencia de contaminantes en la mencionada demarcación, motivo por el que las autoridades impiden que los vehículos circulen más allá de seis días a la semana.

Sábado de HOY No Circula

Por fortuna para todas las personas que tengan planeado salir durante las próximas horas de sus hogares, es nuestro placer información que la CAMe no mencionó nada sobre la activación de una Contingencia Ambiental o del Hoy No Circula, esto significa que solo se seleccionará a un tipo de placas para que no puedan salir a las calles de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex).

¿Qué autos no podrán salir por el Hoy No Circula este sábado 21 de Diciembre?

Este sábado 21 de diciembre, la CAMe lanzó un comunicado a través de su cuenta oficial de X (red social antes conocida como Twitter) donde hace mención a que este tercer sábado de diciembre, los autos con holograma 1 y terminación en placas impar no podrán salir a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), al igual que todos los vehículos con holograma 2 y placas foráneas, a excepción de las unidades con hologramas 00 y 0, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos, dado a que no producen contaminantes de manera tradicional.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

