Tultitlán: Alcaldesa defiende cambio de nomenclatura y responde a críticas por colonia 4T

Tultitlán, Estado de México . – Ana Castro, la alcaldesa electa de Tultitlán, salió al paso de las críticas por el cambio de nomenclatura en la colonia Fimesa 3, que a partir del próximo año llevará el nombre de "La Cuarta Transformación". En declaraciones a los medios, Castro defendió la medida y expresó que, en su opinión, “daría más pena vivir en una calle que se llame Gustavo Díaz Ordaz”, en referencia al expresidente mexicano responsable de la represión del movimiento estudiantil de 1968.

La gente no debería sentirse incómoda por el nombre de la colonia, sino que deberían sentirse orgullosos de un cambio que representa la Cuarta Transformación", dijo la alcaldesa, quien asumirá oficialmente su cargo en enero de 2025, pero ya ha comenzado a tomar postura sobre varios temas.

Para quien no lo sepa, el 18 de diciembre, el gobierno municipal de Tultitlán anunció que la colonia Fimesa 3, una comunidad de reciente creación, pasará a llamarse "La Cuarta Transformación". Esta acción forma parte de un programa de reordenamiento urbano que busca regularizar los terrenos, anteriormente ejidales, y garantizar la certeza jurídica de los tres mil habitantes de la zona.

Era una comunidad que no estaba registrada. Es una comunidad nueva prácticamente", afirmó Ana Castro, justificando la decisión. Aseguró que el cambio de nomenclatura no causará inconvenientes a los vecinos, ya que la colonia está en proceso de regularización y no hay residentes establecidos en direcciones previas.