¿Nepo baby? Bertha Alcalde Luján, nueva fiscal de la CDMX, responde a críticas por su cargo

Ciudad de México. - Con 51 votos a favor y 15 en contra, el Congreso de la Ciudad de México nombró a Bertha María Alcalde Luján como la nueva titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) el pasado 23 de diciembre de 2024. A pesar de su amplia trayectoria profesional, el nombramiento ha generado polémica, con críticas que sugieren que su ascenso pudo haber estado influido por su parentesco con figuras prominentes de Morena, lo que ella misma desmintió en una reciente entrevista.

En una conversación con el periodista Primitivo Olvera para Radio Fórmula, Alcalde Luján rechazó tajantemente las acusaciones de nepotismo. Según la nueva fiscal, las críticas provienen de un desconocimiento de su trayectoria profesional y del proceso transparente que, asegura, se llevó a cabo para su designación.

Mi familia no tiene nada que ver con este proceso de selección ni con mi decisión de participar. Creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, si yo no me apellidara Alcalde, ¿tengo o no tengo las credenciales para ser fiscal de la Ciudad de México? Honestamente, yo creo que las tengo”, declaró.