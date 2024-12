Hoy No Circula sábado 28 de diciembre 2024: ¿Activaron la Contingencia Ambiental?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 28 de diciembre, es el último del 2024, lo que significa que una gran cantidad de personas querrán movilizarse por las calles de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex), ¿la razón? Habrá quienes quieran aprovechar el día de descanso para realizar las compras de la cena de Año Nuevo, mientras que otros saldrán de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para visitar a sus familiares en otros puntos de la República Mexicana.

Si bien, esto podría invitar a más de uno a tomar las llaves del auto y embarcarse en una última aventura en este 2024, la realidad es que, antes de hacerlo, es necesario revises cuál es el boletín de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que, será a través de ella donde te enterarás de cuáles son las placas seleccionadas para el Hoy No Circula, el cual se encuentra activo aún durante este sábado.

¿Qué autos no circulan este sábado 28 de diciembre?

¿Habrá Contingencia Ambiental este sábado 28 de diciembre?

La Contingencia Ambiental se activa mediante a varios factores, como por ejemplo, cada vez que la CAMe detecta altos índices de ozono o de contaminación en la atmósfera, un ejemplo de ello lo pudimos ver durante los meses de abril, mayo y junio, dado a que las altas temperaturas y la mezcla de contaminantes hicieron una especie de efecto invernadero que llevó a la mencionada dependencia a solicitar que los vehículos circulasen solo durante los próximos seis días.

La CAMe no mencionó nada con respecto a la activación del Doble Hoy No Circula, por fortuna, para todas las personas que tengan planeado salir durante las próximas horas de sus hogares y estén contemplando la idea de utilizar sus respectivos vehículos. Esto significa que los autos podrán salir de casa de manera normal, a excepción de aquellos que hayan sido seleccionados por dicha organización.

De acuerdo con lo mencionado a través de la cuenta oficial de X (red social antes conocida como Twitter), de la CAMe, durante este sábado 28 de diciembre, no podrán circular los autos con holograma 1 y terminación de placas par, al igual que todos los vehículos con holograma 2 y placas foráneas. Cabe señalar que los autos eléctricos e híbridos, con holograma 00 y 0 quedarán exentos de las limitaciones establecidas por el programa.

