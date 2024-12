Sheinbaum que no caerá en provocaciones de Trump tras amenazas del cierre de la frontera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Previo a convertirse en presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump hizo una serie de promesas de campaña con las que aseguraba que frenaría la crisis migratoria hacia su nación, entre ellas se encontraban las constantes amenazas hacia imponer aranceles del 25 por ciento a México y el famoso cierre de las fronteras. Es bajo este contexto que llegó la llamada entre el magnate con la presidenta de tierras aztecas, Claudia Sheinbaum, la cual la mandataria asegura, fue tratada de manera cordial por ambas partes.

En aquella ocasión, la líder del ejecutivo reveló que la conversación que sostuvo con Trump fue amena y no se tocó el tema de la imposición de aranceles, resaltando que ambos pactaron una colaboración mutua para el beneficio de ambos países en la que ella propuso estrategias para impedir la llegada de las caravanas hacia la frontera norte mediante una “visión humanitaria”, así como también el mandatario la cuestionó sobre las tácticas que México implementó para reducir al mínimo los problemas con el fentanilo.

Si bien, el inicio de la relación laboral entre Trump y Sheinbaum parecía bastante prometedora, la realidad es que luego de ello, el mangante hizo algunas declaraciones en las que volvió a amenazar con el cierre de las fronteras, lo que de nueva cuenta elevó las tensiones para los mexicanos. Es bajo este contexto que la presidenta fue cuestionada acerca de este tema durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaun asegura que no se someterá ante Estados Unidos

De manera tranquila, Sheinbaum respondió que, cuando sostuvo su llamada con Trump, éste se habría comportado cordial y resaltó que jamás se tocó el tema del cierre de la frontera: “El presidente Donald Trump tiene una manera de comunicar y él hizo una publicación donde dijo que vamos a cerrar la frontera, nunca se habló de eso en la llamada”. De nueva cuenta, Claudia recordó la conversación que tuvo con el mandatario y volvió a abordar los puntos clave.

Finalmente, la presidenta se ocupó de hacer especial énfasis en el hecho de que no se sometería ante Donald Trump y aseguró que no caería en el debate sobre el cierre de las fronteras: “Nunca vamos a… México es un gran país y la presidenta de México tiene que mantener la coordinación sin subordinación, entonces no voy a entrar tampoco a un debate, él tiene su manera de comunicar, esta forma”, dijo la presidenta.

“Pueden tener la certeza las y los mexicanos que nunca vamos a agachar la cabeza y nunca vamos a ser indignos en una conversación, entonces tampoco se trata de entrar ahora, en una… hay que evitar caer en cualquier provocación, es importante; pero tengan la certeza de que siempre vamos a representar a México de manera digna”, concluyó.

