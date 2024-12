Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 9 de diciembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en CDMX para este lunes 9 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día en la capital, las mayores afectaciones serán en la Colonia Doctores, Paseo de la Reforma y la zona centro. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En ese sentido, el Colectivo Nacional No más presos inocentes marchará a las 09:30 horas de la Ciudad Judicial de la Ciudad de México (Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) rumbo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores. Solicitan la revisión de los casos y la liberación de personas procesadas, sentenciadas y encarceladas injustamente, así como en rechazo a la fabricación de carpetas de investigación y la corrupción dentro de las instituciones judiciales.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchará a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia a Palacio Nacional. Se trata de una Marcha y paro de labores 24 horas, para exigir la abrogación de la Reforma Educativa del 2019 y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007; así como salarios dignos y justos y otras exigencias más.

Tráfico en CDMX hoy 9 de diciembre, foto: especial

La ruta de esta marcha iniciará en Paseo de la Reforma, seguirá por Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, se dirigirán al Zócalo por Av. 5 de Mayo, para concluir en la Plaza de la Constitución. No se descarta el arribo de autobuses provenientes de los diferentes estados de la República que transportan a los representantes magisteriales de las diversas secciones de la CNTE al punto de concentración.

Finalmente, familiares de un motociclista atropellado, se reunirán en punto de las 07:30 horas en la Sede del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicada en Av. Niños Héroes No.119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc. Exigen justicia por la muerte de su familiar quien fue arrollado el pasado 4 de diciembre al conducir su motocicleta sobre la avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, así como prisión preventiva y castigo conforme a derecho a la conductora presunta responsable del accidente.

