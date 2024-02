AMLO y la DEA, en pique: Dinero del narco, del Cártel de Sinaloa, estaría en medio

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Tras viralizarse la investigación de Tim Golden, en la que se revela la presunta cercanía del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más importantes en México, ante estos señalamientos, el mandatario federal culpa del reportaje al gobierno de Estados Unidos.

Agencias como ProPublica, InSigh Crime y DW revelan que testigos protegidos dijeron a la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) que el Cártel de Sinaloa, a través de Edgar Valdez, ‘La Barbie’, financió la campaña de AMLO durante 2006, aunque en la investigación no se señala que el actual presidente estuviera enterado del ‘apoyo’ o ‘donación’ económica de parte de los narcotraficantes.

El polémico reportaje del periodista Tim Golden, ganador de dos premios Pulitzer, publicado en ProPublica afirma que los testigos aseguraron a la DEA que miembros del narco aportaron alrededor de dos millones de dólares para la primera campaña presidencial de López Obrador. Durante la conferencia matutina el presidente aseveró que “no hay ni una prueba, son viles calumniadores”, refiriéndose a los supuestos reportes de exagentes de la DEA.

AMLO se defiende respecto a artículo de Tim Golden. Foto: Internet

Acusa a la prensa

López Obrador apuntó que son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas además de que este tipo de publicaciones son una campaña en contra de su gobierno por las elecciones en México y Estados Unidos.

Están muy molestos y lamentablemente, la prensa no solo en México sino en el mundo, está muy subordinada al poder, en el caso de Estados Unidos tienen mucha influencia el Departamento de Estado y las Agencias en el manejo de los medios y aquí también, pero no hay ninguna prueba.

Y que la DEA y otras agencias se meten, claro, más cuando se les permite como cuando sucedió en el gobierno ya no sé si decir de Calderón o de García Luna, entraban al país y hacían lo que les daba la gana, ahora ya no”, dijo.

El presidente afirmó que la DEA hace este tipo de investigaciones sin conocimiento del presidente Joe Biden y como ejemplo mencionó la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, en octubre de 2020. “No quieren respetar nuestra independencia y nuestra soberanía, los aparatos que tienen, desde hace tiempo, las agencias hacen lo que les da la gana, por eso tiene problemas, cuando lo del general Cienfuegos, no sabía el presidente Trump, imagínense el tamaño de esas dimensiones porque no estaban deteniendo a cualquier policía, estaban deteniendo al que unos meses antes era el secretario de la Defensa del Gobierno de México.

Entonces cuando se entera y se prueba de que se habían fabricado los delitos, él actúa bien y dice no, por la relación de respeto que teníamos como la tenemos con el presidente Biden”, manifestó López Obrador.

Además, insistió en que la publicación tiene que ver con el “hampa del periodismo y la política” y el Departamento de Estado de Estados Unidos y la DEA deben pronunciarse al respecto y mostrar pruebas de los señalamientos publicados en las agencias periodísticas. “Va a dañar las relaciones, porque López Obrador lo va a tomar como un ataque personal, y que es para dañar la campaña presidencia de Claudia Sheinbaum, y esto sin duda va a causar más daño al combate al narcotráfico de forma bilateral”, aseveró Mike Vigil, exagente de la Drug Enforcement Administration (DEA).

Por su parte, el periodista Tim Golden explicó en una entrevista cómo es que se llegó a un acuerdo para que los Beltrán Leyva patrocinaran la campaña presidencial de 2006. “Es un reportaje muy detallado sobre una investigación que hizo la DEA a partir del año 2010 y volvió atrás en base al testimonio de un testigo protegido que en un momento fue muy criticado en México, Roberto López Nájera, que contó a la DEA en 2009 y 2010 que había sostenido una reunión.

Este señor había sido abogado, trabajó con ‘La Barbie’, y el señor López Nájera contó a la DEA que había tenido una reunión en Nuevo Vallarta con políticos que decían representar la campaña de López Obrador y narcotraficantes, incluyendo La Barbie”, dijo Golden.

¿QUÉ DICE EL REPORTAJE?

La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) revela que el Cártel de Sinaloa habría financiado la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador a cambio de protección y participación en la designación del Procurador General de la República. Según la DEA, por parte del Cártel de Sinaloa el responsable de hacer las negociaciones fue Édgar Valdez Villarreal alias “La Barbie” y Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva y responsable de entregar los sobornos a las autoridades en México.

En el caso del equipo de Andrés Manuel López Obrador, los responsables de recibir el dinero para la campaña fueron Nicolás Mollinedo, conocido como “Nico”, quien en esos años era el famoso chofer que trasladaba al hoy presidente en el Tsuru blanco, ambos personajes tienen una estrecha relación con el titular del Ejecutivo federal. El texto de ProPublica señala que la fuente inicial de la DEA fue Roberto López Nájera, quien habría acudido voluntariamente a la embajada de Estados Unidos en México en 2008 pidiendo hablar con unos agentes.

López Nájera le habría dicho a la DEA que en 2006 “La Barbie” acudió a una reunión organizada por Francisco León García, entonces candidato al Senado por el PRD y amigo de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, un testigo clave en el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Además, la agencia independiente asegura que Édgar Valdez Villarreal, quien perteneció a los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, estaba tan molesto con los resultados electorales de 2006 que le dieron el triunfo a Felipe Calderón, que planeó secuestrar al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Leonel Castillo González, para intentar revertirlos.

En tanto, la periodista Anabel Hernández publicó una columna en la agencia DW, sobre la investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, según su texto, se comprobó que entre dos y cuatro millones de dólares fueron entregados por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de López Obrador. Además, la periodista señala en su escrito que el 15 de junio de 2006, cuando AMLO cerró campaña en Coahuila, el mismo se comunicó a través de llamada telefónica con “La Barbie” para agradecerle el apoyo.

En redes sociales el reportaje ha generado cientos de reacciones y opiniones, entre estas la de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien en su cuenta de X apuntó que “los gringos” pudieran estar ligados con la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez.

Además, la secretaria general de Morena escribió que 18 años después resulta que la DEA da a conocer información de “testigos protegidos” sobre un supuesto financiamiento a la campaña de López Obrador en 2006.

Esto huele a un muy burdo intento de intervencionismo de algún sector estadounidense”, apuntó.

Parece que los gringos ya llegaron a un acuerdo con la candidata Xóchitl Gálvez, seguramente a cambio de esto promete entregar los bienes de la nación; quieren enlodar a nuestro presidente cuando su autoridad moral está probada”, escribió en su cuenta de X.

XÓCHITL PIDE AL PRESIDENTE QUE SE DEFIENDA

En su tercera conferencia titulada “MañaNetas”, Xóchitl Gálvez instó al presidente a presentar una denuncia, pues el medio de comunicación y el periodista son prestigiados por lo cual debe defenderse legalmente si, como lo dijo en la mañanera, es una calumnia el reportaje de ProPública. “Es muy delicada la acusación, estamos hablando del jefe de Estado mexicano, el presidente de todos los mexicanos y me parece que el presidente está obligado a pedir que se aclare esta información y a que se profundice. Si él está convencido de que no recibió dinero, no habría problema en que presente una denuncia penal”, argumentó.

Fuente: Tribuna