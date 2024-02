Capitalinos abarrotan el Barrio Chino para celebrar Año del Dragón en el Centro Histórico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como se ha convertido en una tradición, este año de nuevo los habitantes de la Ciudad de México abarrotaron el Barrio Chino de la capital para celebrar la llegada del Año del Dragón, por lo que llenaron el corredor ubicado en la calle de Dolores en el Centro Histórico de la capital, las festividades iniciaron el 5 de Febrero pasado y culminarán el próximo 11 de Febrero del año en curso y se prometen diferentes actividades.

De acuerdo con las tradiciones y cosmología China, este 10 de febrero inició el Año del Dragón, una de las criaturas más queridas y relevantes no solo en su cultura, sino que dentro del ciclo zodiacal de 12 años, ya que es el que demuestra poder, fortuna y prosperidad. En ese sentido, en el Barrio Chino de la Ciudad de México se ha convertido en una tradición la organización de una celebración con danzas significativas de las tradiciones chinas.

Entre las danzas más emblemáticas, destacan la de Los Leones y la Del Dragón. Asimismo, es muy común la venta de amuletos de la suerte, se ofrecen platillos de la gastronomía típica de China, artículos, accesorios e imágenes para los altares de la fortuna. Por este motivo, se deben cerrar las calles cercanas al Barrio Chino. Es por ello que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y autoridades del Centro Histórico implementaron un dispositivo de seguridad para resguardar la integridad de los asistentes.

Barrio Chino en CDMX celebra Año del Dragón, foto: especial

Asimismo, las autoridades de la Ciudad de México han organizado decenas de actividades para conmemorar el Año Nuevo Chino, por su parte, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) inició diversas actividades para conmemorar el Año del Dragón, las cuales culminarán el lunes 4 de marzo. Se ofrecerán talleres de pintura de flores sobre abanico de seda; técnica Gongbi; de Kung-fu. Lenguaje escénico; y una experiencia inmersiva de Ceremonia de Té.

Asimismo, el próximo 24 de febrero, en el Aula Magna José Vasconcelos se organizó la protección de la película The king of masks, de Wu Tianming, filme que se acompañará con el performance de Bian Lian, mejor conocido como Cambio de rostro. Finalmente, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo no se quiso quedar atrás y también ofrecerá talleres para conmemorar la fecha, por lo que también se implementará la visita guiada nombrada como China en el Centro.

Fuente: Tribuna