Esto cuesta un ramo de flores para el 14 de febrero en la Ciudad de México; una millonada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 14 de febrero se encuentra a la vuelta de la esquina y las parejas de enamorados ya tienen todo preparado para celebrar el Día del Amor y la Amistad en compañía de su ser amado, muchos de ellos todavía buscan el mejor ramo de flores para regalar; sin embargo se vieron con la triste sorpresa de que los precios de estos productos incrementaron al menos al triple.

Es por ello que ahora se muestran los lugares donde se consiguen ramos de flores a un precio decente. Durante el resto del año las docenas de rosas tienen un costo aproximado de $100; sin embargo, cuando se acerca el 14 de febrero o fechas como el día de las madres su valor incrementa casi al doble y una docena puede valer hasta $200 lo mismo sucede con los arreglos que en temporada regular oscilan entre los 300 y $400 y durante el día del amor y la amistad llegan a costar hasta mil pesos.

Hay algunos ramos extravagantes que se llegan a ofertar hasta los 20 mil pesos, claro depende del tipo y la extravagancia de la rosa. No cabe duda que los ramos de flores siempre son una buena opción para regalar, sin importar que se trate o no de una festividad, muchos recuerdan el dicho de que una flor siempre alegra el día. Asimismo, si se regalan el día de San Valentín no solo se hará una fecha especial, sino que también se demuestra el cariño que se tiene.

Ramos de flores para el 14 de febrero, foto: especial

En ese sentido, para afrontar los grandes precios que se tienen durante el 14 de febrero hay algunos lugares que son un auténtico hack de vida para encontrarlas a un costo razonable. El mercado de Jamaica no puede faltar, se trata de uno de los lugares obligados para comprar flores en el centro de la Ciudad de México, más allá de que se trate de un punto emblemático. En ese sitio, se ofrecen hermosos arreglos florales así como plantas de todo tipo a muy bajo costo.

Lo mismo sucede en el mercado de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, donde los asistentes encontrarán una gran variedad de flores y lo mejor es que no necesitarán gastar mucho dinero para sorprender a las personas especiales. Finalmente una gran opción es el mercado de Cuemanco en la zona lacustre de Xochimilco. Donde, además de flores y arreglos, también se encontrarán plantas a muy bajo costo.

Este año como iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, se montó el festival de las flores de orquídeas en CDMX donde también se ofrecen tulipanes y alcatraces este está ubicado en Paseo de la Reforma entre la Diana cazadora y la glorieta del Ángel de la independencia.

Fuente: Tribuna