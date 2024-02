AMLO sigue con el ojo hinchado por infección: "No se me quita el tutupiche"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue el pasado viernes 9 de febrero del 2024, cuando el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presentó en su conferencia matutina con el ojo derecho hinchado. La razón, según el mismo tabasqueño, fue una infección que adquirió en su última gira, donde supuestamente entró tierra en su cavidad ocular. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano permanece con ese malestar.

AMLO sigue con infección en el ojo derecho. Foto: Gobierno de México

En la rueda de prensa 'mañanera' de hoy, lunes 12 de febrero del 2024, realizada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador volvió a presentarse con el ojo derecho muy inflamado. Lo primero que le comunicó a los periodistas que lo acompañan, es que su infección permanece, "no se me quita el tutupiche", comentó. No obstante, aseguró que pronto desaparecerá el malestar y su ojo volverá a la normalidad.

Todavía sigue la infección, no se me quita el 'tutupiche', pero ya se va a quitar", declaró el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.

Cabe mencionar que, según AMLO, su infección en el ojo no es grave, y ya recibió atención médica para atender los malestares: "[Estoy] bien, bastante bien [de salud], esta es una infección que yo creo que agarré en la última gira por polvo. Se le llama en mi tierra un tutupiche, pero no es nada preocupante de acuerdo al médico", declaró el presidente de México el pasado viernes, cuando habló por primera ocasión del malestar.

¿Qué es el 'tutupiche'? Información sobre la infección en el ojo que padece AMLO

Lo que tiene AMLO en el ojo derecho es un orzuelo. Aunque él lo ha llamado 'tutupiche', vocablo que parte del maya y ya está mexicanizado; su enunciación es más común en el Sur del país. El 'tutupice' es una 'bolita' en el ojo que se ubica cerca del borde del párpado y se parece a un grano; en varias ocasiones, puede contener pus debido a la infección. Según la zona en la que se presente, puede causar molestias y dolor.

Sin embargo, el 'tutupiche' u orzuelo no es de gravedad, ya que, según la comunidad médica, desaparece por sí mismo en unos días. Para evitar sus malestares y evitar las molestias que causa la infección, se puede aplicar un paño tibio sobre el párpado. López Obrador lleva con esta afectación desde el pasado viernes 9 de febrero y se espera que mejore a lo largo de esta semana.

