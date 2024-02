FGR determina que no hubo torturas contra Mario Aburto, asesino confeso de Colosio

Ciudad de México.- Después de recibir la orden de un juez para realizar una investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que no se lograron demostrar suficientemente los elementos necesarios para proceder legalmente contra ninguna persona por supuestas prácticas de tortura hacia Mario Aburto Martínez, el asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

A través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la FGR comunicó al juez segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, Antonio González García, que tras un examen exhaustivo y detallado, y al no cumplirse con los requisitos legales del delito de tortura, se llegó a esta decisión en noviembre de 2023. Sin embargo, esta resolución aún no es definitiva, ya que Aburto Martínez la impugnó.

Al no acreditarse los elementos del tipo penal del delito de Tortura, es que en fecha 21 de noviembre de la presente anualidad, esta autoridad ministerial, determinó el No Ejercicio de la Acción Penal en la citada indagatoria. El análisis correspondiente se concluyó (…) no se logra acreditar que los servidores públicos hayan realizado una acción dolosa, tendiente a infligir dolores o sufrimientos graves ni físicos ni psíquicos a Mario Aburto Martínez", se lee en el documento.