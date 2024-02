Hoy No Circula Sabatino: Estos autos no salen en CDMX y EDOMEX este 17 de febrero del 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A primera hora de la mañana se ha activado el Hoy No Circula Sabatino, por lo que han compartido en sus redes sociales y páginas oficiales del Internet han compartido información sobre cuáles son los autos que no podrán salir por las calles de la Ciudad de México y en el Estado de México, durante este día, sábado 17 de febrero del 2024, dando así un aviso a todos para evitar las multas.

Como se sabe, el mencionado programa ambientalista se realiza con el fin de controlar y disminuir los altos niveles de contaminación que producen los gases de los autos, camiones y demás, por lo que diariamente dejan que un gran porcentajes de autos se mantengan inmóviles un día, y al otro se invierten los papeles con otro porcentaje del total, por lo que es importante revisar los números a diario.

En esta ocasión acaban de revelar que los autos que deben permanecer inmovilizados este sábado son los que cuentes con el holograma 1 y terminación de placas con número NON, que son aquellos que van del 1, 3, 5, 7, y 9, destacando que las restricciones van de las 05:00 hasta las 22:00 horas, en la Zona Metropolitana del Valle de México mientras que serán los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los días sábado.

En caso de querer buscar información con respecto a los hologramas que pueden o no pueden circular, el Hoy No Circula tiene su propia página web, la cual es https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/, y para saber si el auto tiene autorización solo se debe de ingresar el número de holograma y el último dígito de la placa, pero, esta no es solamente la única manera de saber si es que su vehículo podrá circular, dado a que también tiene cuentas oficiales en las redes sociales.

Cabe mencionar que en caso de que se falte a lo estipulado y descubran en circulación placas que no deberían de estarlo, que en este caso son los de los números mencionados, las autoridades pueden ponerle una multa al dueño del auto, la cual equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se establece con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos.

