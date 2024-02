AMLO reacciona tras ser llamado 'narcopresidente' en la 'Marcha por la Democracia'

Puebla, Puebla.- En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, efectuada desde el estado de Puebla, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar sobre la llamada 'Marcha por la Democracia', la cual se realizó en diferentes ciudades de la República Mexicana y reunió a miles de civiles; asimismo, reaccionó a los gritos de 'narcopresidente' que sonaron en diferentes regiones.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes 19 de febrero del 2024, en el municipio de Oriente, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró estar "protegido" ante señalamientos de ser un “narcopresidente”, como se ha difundido en redes sociales desde que salió a la luz la supuesta investigación del periodista Tim Golden, en la que se decían dichos de que AMLO recibió dinero del Cártel de Sinaloa en su primera campaña presidencial, en 2006.

Como tengo autoridad moral, estoy protegido, porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y por eso no pueden y vaya que, destinan muchísimo dinero a la compra de bots, ponen en las redes 'presidente narco AMLO' o 'AMLO presidente narcotraficante' y aparece en las redes que ven ese mensaje 200 millones de personas, o más, la verdad es que so robots, compran en redes sociales estas llamadas granjas de boots, no son personas de carne y hueso, son robots con publicistas", declaró el presidente de México en su tradicional conferencia matutina