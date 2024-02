Colapsa la Línea 3 del Metro: Usuarios reportan media hora de retraso por retiro de tren

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los usuarios de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México sufrieron por el colapso de las ruta, ya que las autoridades tuvieron que suspender el servicio debido a las fallas en uno de los trenes, por lo que los tiempos de espera superaron los 20 minutos y en algunos casos se llegó a la hora; sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) indicó que los tiempos de espera eran de entre cuatro y seis minutos.

Los usuarios se encontraron con un caos en la Línea 3 del Metro, es el caso de un usuario que subió en la estación Hidalgo y calificó como una mentira la publicación de las autoridades, ya que “Sus tiempos son tan irreales, hasta un vagón en estación Hidalgo desalojaron y ni eso informan”, expresó. Fue el propio sistema el que detalló que alrededor de las 6:40 horas que el servicio se suspendió.

“Buen día. Se agiliza el avance de los trenes en la Línea 3, luego de retirar un tren para revisión. Permite el libre cierre, así como descender del vagón antes de ingresar”, detalló el Metro en redes sociales.

Colapsa la Línea 3 del Metro, foto: especial

Los videos inundaron las redes sociales, en los que se muestra cómo el caos se apoderó de todas las estaciones de la Línea 3, desde Zapata hasta Indios Verdes, los usuarios denunciaron que los retrasos siguen de forma considerable. Es el caso de Jesús, un usuario recurrente de la ruta, quien la toma todos los días para llegar a su centro de trabajo y el cual fue víctima de los retrasos de una de las consideradas líneas más lentas del sistema.

“Mínimo ocurre 2 a 3 veces por semana y me tarde aproximadamente 25 a 30 minutos”, comentó Jesús.

Asimismo, el usuario explicó que en muchas ocasiones los trenes pasan vacíos y no se detienen en las estaciones, “algunos trenes dicen los oficiales que no están en funcionamiento y se van vacíos”, explicó al agregar que “es atinarle a cual si va a dejar abordar y en lo que te mueves de una fila a otra ya se atascó y no puedes pasar”. Esto es una muestra de la falta de mantenimiento de la Línea 3, ya que, a decir de los usuarios, es mejor salir con más de media hora de anticipación, para no ser víctima de los retrasos.

Otros usuarios denunciaron que el tren se detiene en las estaciones y deja de avanzar por varios minutos, sobre todo dirección de Indios Verdes a Universidad, donde el avance es lento. Hasta el momento, el servicio se normaliza en todas las instalaciones, aunque muchos de los viajeros han detallado que los trenes continúan con marcha lenta.

Fuente: Tribuna