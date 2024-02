Muere Jessica, alpinista rescatada en el Pico de Orizaba: Búsqueda continúa

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- Fue el pasado sábado 17 de febrero del 2024 cuando trascendió a nivel nacional la desaparición de un grupo de 11 alpinistas que subieron el Pico de Orizaba. Cabe señalar que, aunque había alertas climatológicas, los exploradores decidieron subir al Citlaltépetl, volcán activo que se encuentra entre los estados de Puebla y Veracruz. Las autoridades lograron rescatar a 10 de los civiles extraviados, no obstante, una murió.

Sigue la búsqueda de alpinistas en el Pico de Orizaba. Foto: Twitter

Luego del rescate de 10 alpinistas, el cual se realizó a lo largo del fin de semana, el pasado lunes 19 de febrero del 2024 se informó que una de las víctimas recuperadas, de nombre Jessica 'N', murió; esta información fue confirmada por la Dirección de Protección Civil Estatal de Puebla. No obstante, las autoridades no compartieron más información sobre las condiciones en las que murió la víctima. Asimismo, señalaron que la búsqueda continúa, pues aún no ha sido localizado el guía de los alpinistas.

Respecto a los hechos, medios poblanos señalaron que los alpinistas subieron al volcán mexicano el pasado sábado, por el municipio de Atzitzintla, y tenían la intención de bajar del otro lado. Sin embargo, no lo lograron por las condiciones climatológicas derivadas del Frente Frío número 35; el viento, la nieve y las demás condiciones del tiempo provocaron que se perdieran en el Pico de Orizaba.

Al intentar descender, casi todos los alpinistas perdieron el rumbo debido a una intensa nevada; solo uno de los miembros del grupo llegó a la comunidad de Miguel Hidalgo, en el municipio de Tlachichuca, para solicitar ayuda a las autoridades y así localizar a sus compañeros. Para el lunes 19 de febrero, se confirmó que varios de los exploradores fueron rescatados e internados al Hospital Regional de Ciudad Serdán.

A la fecha de publicación de esta nota, se habla a nivel internacional de un alpinista desaparecido, quien era guía del grupo. No obstante, los detalles sobre el número de personas que se perdieron no son claros, pues se habla dos ausencias más: dos hombres identificados como Luis y José Luis. Las autoridades trabajan de la mano de la Cruz Roja y del Club Alpino México en las labores de búsqueda.

