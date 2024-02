Hallan sin vida a Luis Flores Gómez, alpinista guía del Pico de Orizaba; continúa la búsqueda

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- El pasado sábado, 17 de febrero, del presente año trascendió la noticia de la desaparición de un grupo de 11 alpinistas que subieron al Pico de Orizaba, pese a que se había emitido una alerta por las condiciones climatológicas derivadas del Frente Frío Número 35, lo que provocó que, durante su ascenso, los escaladores se perdieran entre el viento y la nieve. Anteriormente, se informó sobre el hallazgo de 10 de los extraviados.

Aunque no todo han sido noticias agradables, puesto el pasado martes, 20 de febrero, se registró el hallazgo del cuerpo de Jessica ‘N’, una de las alpinistas que aún no había sido localizada, esta noticia fue confirmada por la Dirección de Protección Civil Estatal de Puebla, aunque no dieron demasiados detalles sobre el estado de su cuerpo. De la misma manera, durante la jornada de este miércoles, el Secretario de Gobernación de la mencionada entidad, Javier Aquino Limón, compartió a través de su cuenta de X (antes conocida como Twitter) sobre el hallazgo de Luis Flores Gómez, quien era el alpinista que guiaba la expedición.

Según datos del funcionario, la víctima fatal fue localizada a 4 mil 600 metros de sobre el nivel del mar, de manera parecida a lo ocurrido con Jessica ‘N’, hasta el momento se desconocen las condiciones en las que fue localizado el cuerpo del masculino, por lo que es posible que, conforme avancen las investigaciones, surjan mayores detalles sobre la manera en la que ambas víctimas perdieron la vida.

Aquino Limón reveló que las labores de rescate tuvieron que detenerse durante la tarde de ayer, martes 20 de febrero, debido a que las condiciones de luz no eran optimas, por lo que se reanudaron durante la mañana de hoy. Dado a que aún es necesario encontrar a una persona del grupo de desaparecidos, el equipo de Socorro Alpino de la CDMX y la Policía Municipal de Atzintzintla continuarán con las operaciones.

Finalmente, Limón refrendó su compromiso por continuar con la misión de búsqueda, al tiempo en el que enviaba su pésame a los amigos y familiares de Luis Flores: "Nos solidarizamos con el pésame para los familiares y amigos del señor Luis Flores. Que en paz descanse", expresó en su tuit. Por otro lado, varios internautas enviaron sus mensajes de condolencias para las personas afectadas.

Fuentes: Tribuna