Hija de Murillo Karam reacciona a libertad de Lozoya y pide lo mismo para su padre

Ciudad de México.- Después de que Emilio Lozoya saliera del Reclusorio Norte al obtener la medida cautelar de prisión domiciliaria, la hija de Jesús Murillo Karam, quien es acusado por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, exigió que su padre tuviera acceso al mismo beneficio, ya que se encuentra en mal estado de salud y no representa un riesgo de fuga, lo anterior durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

De acuerdo con Gabriela Murillo, hija del extitular de la entonces Procuraduría General de la Republica (PGR), Murillo Karam se encuentra muy débil, sin ganas de levantarse de "su cama", con enfermedades crónicas muy deterioradas y en ocasiones deprimido. Cabe destacar que se retrasó de nueva cuenta su juicio por los delitos de tortura y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Mi papá se está acabando cada día más. Es muy triste como lo tienen, él no desapareció a nadie. Yo no pido que (lo liberen) sólo pido que pase este proceso en su casa; él no se merece estar como está", dijo Gabriela con la voz entrecortada.

Hija de Jesús Murillo Karam exige que salga de prisión, foto: especial

Por otro lamentó que su padre ya no tenga ganas de continuar, ya que describió que se encuentra en estado de postración, ahora padece de diabetes y aseguró que su corazón se encuentra débil. Incluso, ya no puede convivir con su familia. Asimismo, dejó claro que no hay riesgo de fuga, como se aseguró durante su detención, ya que vivió en su casa sin ocultarse de nadie, y mucho menos ahora que, describió, ya no puede levantarse de su cama.

"Ya a veces no se levanta de la cama, camina de repente, tiene la espalda irritada, es que no quiero decir pero de repente lo siento deprimido; sus enfermedades se han deteriorado. Un día tiene la presión muy alta, ayer por ejemplo, la tenía demasiado alta, ayer le di desayunar y de repente se me agitó, le subió demasiado la presión; él no era diabético ya es diabético", explicó con la voz entrecortada.

Jesús Murillo Karam es señalado de fraguar la verdad histórica sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. A sus 76 años permanece preso desde el 19 de agosto de 2022, acusado de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Se debe mencionar que se le concedió prisión domiciliaria, lo anterior de acuerdo con lo publicado por el Diario Reforma, aunque todavía no puede regresar a su domicilio.

Fuente: Tribuna