Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 21 de febrero en la capital

Ciudad de México.- Este miércoles 21 de febrero se espera tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas en la capital, sobre todo en la zona sur y en el Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos.

En ese sentido, en la alcaldía Coyoacán, Estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (ENTS-UNAM) se reunirán a las 11:00 horas en la Explanada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (ENTS-UNAM), en Circuito Exterior s/n., Ciudad Universitaria. Se trata de un Evento político cultural y recolección de donativos en especie, para los damnificados por el huracán “OTIS”, en el Estado de Guerrero.

Por otro lado, también en Coyoacán, el Movimiento Valle de Bravo Despierta A.C. se reunirá a las 12:00 horas en las Oficinas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco El Bajo. Exigen se implementen acciones urgentes, a fin de evitar que la presa “Miguel Alemán” llegue a su nivel histórico más bajo; lo anterior derivado al desvío de caudales para desarrollar bordos de recreo en inmuebles particulares, la excavación de pozos artesanales ilegales y el robo de agua con pipas.

Tráfico en CDMX hoy 21 de febrero, foto: especial

Además, en la Cuauhtémoc, el grupo #24F Coalición Vida y Libertad se reunirá en punto de las 12:00 horas en la Embajada del Reino Unido, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 350, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, Exigen la libertad inmediata y la no extradición a los Estados Unidos del periodista, activista, fundador y portavoz del sitio web “WikiLeaks”, por esta movilización no se esperan afectaciones viales.

Finalmente, el Colectivo “La Plataforma 4:20” se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, en James Sullivan y Serapio Rendón s/n. Se trata de un Evento político cultural e instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+) y de los consumidores de cannabis.

Fuente: Tribuna