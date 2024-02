Contingencia Ambiental: Doble Hoy No Circula del viernes 23 de febrero para CDMX y EDOMEX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Este viernes 23 de febrero del 2024 tienes planeado movilizarte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (EDOMEX) u otras regiones del Centro de la República Mexicana? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes cuáles son las restricciones vehiculares que dicta el Doble Hoy No Circula, el cual se implementará por los altos niveles de ozono y contaminación.

Por si no estás enterado, el día de ayer, jueves 22 de febrero, los niveles de ozono en la capital mexicana alcanzaron las 167 partes por billón en la estación de monitoreo Ajusco Medio, en la alcaldía Tlalpan, lo que promovió la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental y por ello, el Doble Hoy No Circula. Con lo anterior, ahora no pueden transitar otros vehículos que tienen los hologramas 0 y 00 y otra terminación de placas.

Doble Hoy No Circula de este viernes 23 de febrero. Foto: CAMe

En resumen, los carros que no circulan son los automotores con holograma de verificación 2, los vehículos holograma 1, terminación de placa 0, 2, 4, 6, 8, 9 y matrícula conformada solo por letras. Además de los carros con holograma 0 y 00, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

Cabe señala que, además, los automóviles sin holograma de verificación, como los autos nuevos, los antiguos, de demostración, con pase turístico, con placas foráneas o con placas formadas por letras les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2”. Las reglas de tránsito estarán activas desde las 05:00 horas, tiempo local, hasta las 22:00 de la noche. Mientras que los taxis, los que cuentan con holograma de verificación “0”, “1” o “2” estarán sin transitar desde las 10:00 a las 22:00 horas. De las 5:00 a las 10:00 podrán circular sin complicaciones.

Igualmente, se limitarán en 50 por ciento las unidades de venta de gas LP que no tengan la válvula de desconexión seca cuya terminación de matrícula sea PAR; y los autos de carga dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, a menos que formen parte del Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

En esta ocasión, los automotores exentos del Doble Hoy No Circula son los carros eléctricos e híbridos, con matrícula ecológica u holograma tipo experto; los de emergencias médicas, servicios públicos, rescate, bomberos y protección civil y los autos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

¡Mantente atento a los comunicados de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) por la Contingencia Ambiental!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis