Financiamiento de campaña de Sheinbaum provendría del narco, cuestiona Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- La candidata presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha instado a su oponente, Claudia Sheinbaum, a realizar una investigación exhaustiva sobre el origen del financiamiento de la difusión que se le ha dado a su imagen. Esta solicitud surge tras las recientes acusaciones que han recaído sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido señalado nuevamente de recibir fondos provenientes del crimen organizado para su campaña presidencial en 2018.

En su momento, la abanderada de Morena dijo que desconocía quién había cubierto financieramente la pinta de bardas y espectaculares a su favor. Bajo este contexto, Gálvez exigió que se indague más a fondo si estos recursos no provienen de grupos del crimen organizado que la respaldan y esperan que ascienda al poder a fin de obtener beneficios. La candidata de la oposición alertó sobre la importancia de evitar cualquier asociación con fuentes ilícitas, especialmente en un momento en que el presidente López Obrador enfrenta acusaciones similares. Se espera que este llamamiento incite a una investigación más rigurosa por parte de las autoridades competentes y genere un debate público sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en el ámbito político.

Enfatizó que la falta de conocimiento sobre quién financia la campaña representa una amenaza para la integridad del proceso electoral y la democracia del país. Asimismo, dijo que si ella estuviera 'en los zapatos' de Sheinbaum, sentiría "terror" y "preocupación" al desconocer el origen de toda la publicidad que recibió.

La señora Sheinbaum contestó que no sabía quién había pagado sus espectaculares, pues más vale que investiguen no haya sido el crimen organizado, que lo esté haciendo para quedar bien con ella, ¿Cómo es que no sabes quién te pagó espectaculares? Yo investigaría, me daría muchísimo terror y preocupación no saber quien pinto espectaculares no saber quien pintó millones de bardas o miles de bardas por todo el país", expresó.