"Que cambie su teléfono", AMLO tras divulgar datos de la periodista del NYT en la 'mañanera'

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló de sobre la divulgación del teléfono de la periodista del diario New York Times (NYT), quien indagaba sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico en su campaña del 2018, "sin pruebas". El jefe del Ejecutivo Federal mexicano sostuvo que no fue un error y además motivó a la comunicadora a cambiar de número telefónico.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México señaló que la comunicadora del NYT y otros medios "hacen un periodismo diría 'faccioso' porque nada más se inclinan a favor de grupos de intereses creados, no hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y al poder político".

El pasado jueves, AMLO exhibió el número personal de una periodista del NYT. Foto: Gobierno de México

De igual forma, López Obrador aseguró que los comunicadores que sirven a la oposición sí pueden hablar "mal" de él, pero que luego "no los puede uno tocar, ni con el pétalo de una rosa [...] sí y ¿qué pasa cuándo esta periodista me está calumniando [...] me está vinculando, a mi, a mi familia, con el narcotráfico?". Asimismo, el jefe del Ejecutivo sostuvo que no fue un error divulgar la carta de la comunicadora, ni el teléfono.

No, no [fue un error] porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí, aplicando un principio de la transparencia", declaró AMLO.

Sobre ponerla en riesgo, el presidente de México dijo "no pasa nada, no pasa absolutamente nada, es que también ese es otro dato, ustedes son los más tenaces informadores, o, mejor dicho, desinformadores, los más tenaces manipuladores". El mandatario tabasqueño apuntó que sí, "lamentablemente hay compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad, el Estado en México no es violador de derechos humanos, como sucedía antes, cuando ustedes pagaban".

La vida pública es cada vez más pública. Claro [que volvería a presentar un teléfono] cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. Por encima de esa Ley [de Transparencia] está la autoridad moral y la autoridad política, y yo represento un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, no somos delincuentes [...] y no nos va a sentar en los banquillos de los delincuentes", comentó el presidente.

Finalmente, López Obrador invitó a la comunicadora afectada a cambiar su número telefónico: "Si la compañera está preocupada [...] que cambie su teléfono, otro número, ya".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'