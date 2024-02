Continúa contingencia ambiental: CAMe activa doble Hoy No Circula para este 24 de febrero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, el sábado es un día ideal para salir a realizar actividades al aire libre con la familia, lo mejor sería que este 24 de febrero, evitaras hacerlo, puesto desde el pasado jueves, 22, los niveles de ozono en la Ciudad de México alcanzaron las 167 partes por billón en la estación de monitoreo Ajusco Medio, en la alcaldía Tlalpan, lo que dio inicio con la Fase 1 de contingencia ambiental, lo que a su vez activó el Doble Hoy No Circula.

Para la noche del pasado viernes, 23 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitió un boletín informativo a través del cual reveló que la concentración de ozono en el Valle de México había incrementado a 187 ppb, según el monitoreo realizado en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Aragón. Mientras que para el día de hoy, 24, se pronosticaba que las condiciones del aire serían “Muy Malas”.

La dependencia mencionó que factores como: “masa de aire con bajo contenido de humedad, intensa radiación solar, estabilidad atmósferica moderada a fuerte y viento débil” causarían que continuase la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana y Valle de México (ZMVM), por lo que se optó por tomar diversas medidas para disminuir la exposición de las personas a los altos niveles de contaminación.

Se activa Doble Hoy No Circula

Tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho, la CAMe anunció que este sábado, 24 de febrero, todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, 2, 0 y 00 con engomado verde y placa 1 y 2 deberán permanecer en casa, al igual que las unidades motoras antiguas, de demostración, nuevas placas foráneas, sin verificación y traslado. Asimismo, se aplicará una restricción a la circulación del 50 por ciento de los autos de reparto de gas L. P. o tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación en matrícula sea de números impares.

Dicho programa también aplicará para los vehículos de carga local o federal, los cuales dejarán de circular a partir de las 6:00 hasta las 100:00 horas, esto no así para aquellos autos que estén en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México y del Estado de México. Por otro lado, los taxis que no circularán serán los de holograma 00, 0, 1 y 2 en los horarios de las 10:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

Fuentes: Tribuna