Sigue Fase I de Contingencia Ambiental por la mala calidad del aire en la CDMX y EDOMEX

Ciudad de México.- Durante la madrugada de hoy, te informamos en TRIBUNA que, desde el pasado jueves, 22 de febrero, se había detectado mala calidad en el aire de la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se activó una alerta por Contingencia Ambiental, lo que significa que la gente debe tomar algunas medidas para exponerse con la menor medida de lo posible a los contaminantes que hay en la atmósfera.

Aproximadamente a las 10:00 horas de esta mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la contingencia por ozono en la atmósfera del a Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) continuará en Fase I, por lo que instaron a la población a evitar realizar actividades al aire libre, sobretodo evitar realizar ejercicio en exteriores en los horarios de las 13:00 a las 19:00 horas.

El comunicado de la dependencia informó que se mantendrán alertas sobre el monitoreo de la calidad del aire y proporcionarán una nueva actualización alrededor de las 15:00 horas de la ZMVM; sin embargo, para el momento en el que dieron este último informe notificaron que se registran “escasos” niveles de humedad, por lo que habrá cielo despejado durante esta jornada. A su vez, se reportarán temperaturas cercanas entre los 28 y 29 °C.

Asimismo, el viento podría ser variable y hasta ligero, alrededor de las 17:00 horas de hoy, todo lo anteriormente descrito sería el caldo de cultivo perfecto para registrar intensas jornadas de radiación solar, mientras que la calidad del aire podría continuar de baja calidad, por lo que es posible que la contingencia se mantenga en fase I o II dependiendo de lo que determinen los expertos en las próximas horas.

Debido a todo lo dicho hasta ahora, la CAMe estableció Doble Hoy No Circula para los autos que circulen en el Valle de México, esto significa que los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 y2, así como los de 00 y 0 con engomado verde y terminación de placa 1 y 2 no podrán salir de casa. Esto incluye también a autos antiguos, de traslado, nuevos, con pase turístico y placas foráneas.

Fuentes: Tribuna