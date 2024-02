Contingencia Ambiental: Multan a 452 conductores por romper el Doble Hoy No Circula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como no pasaba desde 2019, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señaló que por cuarto día consecutivo se mantendría la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que las recomendaciones sanitarias, como el uso de cubrebocas y evitar las actividades al aire libre, así como las vehiculares como el Doble Hoy No Circula, permanecen.

Sin embargo a muchos automovilistas parece no importarles esta medida, por lo que salen a las calles en sus vehículos a pesar de que lo tengan prohibido. Es por ello que las autoridades capitalinas pusieron manos a la obra para sancionar a estas personas. En ese sentido, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, aplicó sanciones a 452 vehículos por no respetar el Programa Ambiental Hoy No Circula.

Tan solo el sábado pasado las autoridades sancionaron a 452 conductores, de los cuales 436 no respetaron el día restringido por el Doble Hoy NO circula, programa que también aplica este domingo 25 de febrero. Asimismo, dos de las multas fueron por falta de verificación y el resto por ser ostensiblemente contaminantes. Las sanciones se aplicaron a 125 vehículos de la Ciudad de México, 273 del Estado de México y 53 de otras entidades.

Cabe destacar que, con la intención de que la ciudadanía respete el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos, las cuales se aplican a través de Unidades de Medida (UMA).

Multas por no respetar el Hoy NO Circula durante contingencia ambiental

En ese sentido, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la multa por violar esta medida podría ser de hasta cuatro mil pesos, de acuerdo con el artículo 47 del documento, los conductores deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

Por lo anterior, las multas van desde 20 hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

20 UMA’s: 2 mil 171.40 pesos.

25 UMA’s: 2 mil 714.25 pesos

30 UMA’s: 3 mil 257.10 pesos.

