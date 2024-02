Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental en CDMX y EDOMEX: Domingo 25 de febrero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado viernes, debido a los altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se mantiene activo el programa Doble Hoy No Circula. Aunque se han aplicado medidas preventivas, la contaminación en el Centro del país no para, por lo que este domingo 25 de octubre del 2024 siguen las restricciones vehiculares por Contingencia Ambiental.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa, mediante sus redes sociales, que este domingo no podrán transitar en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX) los vehículos que cuentan con holograma de verificación 2, los carros de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6 y 8, autos de uso particular con holograma de verificación '0 y 00', engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

Programa Doble Hoy No Circula del domingo 25 de febrero. Foto: CAMe

Asimismo, quedan afectador por el Doble Hoy No Circula las unidades que no tienen el holograma de verificación, por ejemplo, los automóviles antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. También se advierte restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Otras de las medidas implementadas por el Doble Hoy No Circula de este domingo es que los autos de carga local o federal, dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Quedan exentos del Doble Hoy No Circula los autos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento; los carros que portan el holograma “00” o “0” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, que cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0. Y los coches de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica. Se agregan los vehículos para personas con discapacidad.

Conoce cuánto cuesta la multa por infringir el Hoy No Circula

Si no respetas las normas del Hoy No Circula los días que se mantiene activo, serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX) te detendrán y te obligarán a pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, es decir, de mil 509.80 a dos mil 264.70 pesos mexicanos, si es que no te tocaba transitar; mientras que en el Estado de México te cobrarán una cantidad de mil 460.80 pesos; el monto puede variar por entidad. ¡Cuida tus finanzas!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis