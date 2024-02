La Contingencia Ambiental en el Valle de México se mantiene en Fase I este 25 de febrero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado jueves, 22 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitió una alerta por la mala calidad del aire en la zona del Valle de México, por lo que se tomó la decisión de entrar en la Fase I por la alta cantidad de Ozono en la zona centro del país, la cual está conformada por la CDMX y el Edomex. Durante la mañana de este domingo, 25, la dependencia emitió una actualización en la que brindó más detalles al respecto.

Si bien, los domingos suelen ser los días en los que las familias mexicanas deciden salir de casa para disfrutar de actividades al aire libre o para reunirse con sus parientes, la realidad es que el día de hoy no será posible, puesto la CAMe confirmó, en su último informe, que la contingencia ambiental atmosférica continúa en la fase I, por lo que instó a la población a evitar exponerse, así como pidieron que se abstuvieran de hacer ejercicio en exteriores entre los horarios de las 13:00 a las 19:00 horas de hoy.

Y es que, según datos del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México, durante la jornada de este domingo, se detectaría la presencia de un sistema de alta presión sobre la zona centro del país, la cual iría de intensa a moderada. Esto provocaría que, en el Valle hubiese cielo entre despejado a medio nublado, lo que traería como consecuencia que la estabilidad atmosférica se perdiera conforme avanzara la tarde.

Por otro lado, este tipo de clima propiciaría un estancamiento en los contaminantes, lo que causaría que la calidad del aire fuera de “mala a muy mala”, todo esto aunado a la”intensa radiación” que se detectaría en el Valle de México. Asimismo, la temperatura podría variar entre los 28 a 29°C, mientras que habría viento débil, por lo que los contaminantes se mantendrían en altos niveles, así que, lo mejor sería permanecer en casa.

Por otro lado, se tomó la decisión de que este domingo, 25 de febrero, se mantuviera el programa Doble Hoy No Circula, hecho atípico, puesto este día de la semana, los autos pueden salir libremente, pero dado a las condiciones actuales, esto no podrá ser. Las unidades que no podrán salir, son aquellas que tengan hologramas de verificación 1 y 2, cuyo último digito sea 2, 4, 6, 8 y 0. Así como aquellos que tengan hologramas de 00 y 0 con engomado azul y terminación en placa 9 y 0.

Fuentes: Tribuna